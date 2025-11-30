Un turco muerto en Cañuelas y con máscara de Spiderman

Efe Saravoglu, un joven turco de 24 años que llevaba un mes desaparecido, fue encontrado sin vida al costado de la ruta 3 -a la altura del kilómetro 82,5-, en Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, con una máscara de Spiderman. Pudieron identificarlo por un documento que hallaron entre sus ropas, mientras que la Justicia investiga las circunstancias de su muerte.

La Comisaría 1° de Cañuelas encontró el cuerpo boca abajo, vestido con un buzo negro, un jean azul, zapatillas y una máscara roja de Spiderman. En principio, el cuerpo "no era identificable" debido al estado de descomposición en el que se encontraba, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Saravoglu era buscado desde el 27 de octubre, luego de que el consulado turco presentara la denuncia de desaparición ante la Policía de la Ciudad. En la investigación participaban el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal y el propio consulado.

La causa por la desaparición estaba en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, a cargo del fiscal Rechini, con intervención de la Secretaría Única del doctor Campana.

Un dato inquietante surgió de la investigación: el 27 de octubre fue la última vez que el celular de Efe registró actividad en Caba, después de que un amigo suyo, también turco y residente en Palermo, lo pasara a buscar en un Peugeot 207.

El celular de Kent reportó actividad en Cañuelas al día siguiente, 28 de octubre. Siete días después, el 7 de noviembre, Kent "se retiró del país con destino final en Marruecos". El 27 de noviembre, la PFA incautó el Peugeot y realizó peritajes en busca de rastros.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue de La Plata para la operación autopsia. En este marco, el Ministerio Público Fiscal (MPF) mantiene la carátula de "Averiguación de causales de muerte" y se encuentra en contacto con el secretario Campana de Caba "a los efectos de coordinar competencia de actuaciones conforme resultado de autopsia".