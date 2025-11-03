Asaltaron a un niño de 13 años a punta de cuchillo

Una mujer de la ciudad de Libertador General San Martín denunció que a su hijo de 13 años lo interceptó una pareja para asaltarlo a mano armada, mientras se encontraba en la zona céntrica. Los sospechosos le sustrajeron el teléfono celular para luego darse a la fuga.

El ilícito ocurrió días pasados en horas de la noche, en momentos que la víctima caminaba por la avenida Libertad al 100, de la mencionada ciudad del departamento Ledesma.

En esas circunstancias, alrededor de las 23.10, a la altura de un conocido corralón de materiales para la construcción, el niño fue sorprendido por un hombre y una mujer. Ambos, que se desplazaban a pie, se acercaron y lo rodearon.

Fue entonces que el hombre amenazó a la víctima de 13 años mientras lo apuntaba con un cuchillo y le pidió el teléfono celular. Ante esta situación, la indefensa víctima les entregó el dispositivo a los sujetos, quienes escaparon del lugar corriendo por las calles cercanas.

Tras esto, el damnificado se dirigió hasta su casa para narrar lo sucedido a su progenitora, quien minutos más tarde se acercó a la Seccional 11° para realizar la denuncia por robo, ya que se trataba de un menor de 18 años.

Finalmente, el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para poder individualizar a los sospechosos.