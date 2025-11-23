Simularon ser policías y le sustrajeron el teléfono celular

Una mujer denunció que su hijo de 15 años fue asaltado por sujetos que simularon ser efectivos policiales y lo interceptaron en dos motos en el barrio Alto Comedero de la capital.

El hecho sucedió días pasados a la medianoche, en momentos que el adolescente caminaba por la calle Narriondo Ana María, en las inmediaciones del jardín "Patito Coletón".

En esas circunstancias, el joven fue abordado por dos hombres que circulaban en motos de 150 cc de cilindrada que le cerraron el paso.

Tras esto, los dos sujetos se identificaron como agentes de la Policía de Jujuy y le pidieron el teléfono celular al mismo tiempo que le dijeron que más tarde pase por la dependencia policial para recuperarlo.

La víctima creyó en las palabras de los sujetos y les entregó su dispositivo para que luego se retiraran del lugar.

Minutos más tarde, el adolescente regresó a su casa y le contó lo ocurrido a su progenitora. Fue entonces que la mujer se dirigió a la Seccional 63° de las 18 Hectáreas para denunciar el hecho y aportar que los hombres se presentaron con una vestimenta similar a la de los uniformados de la provincia.