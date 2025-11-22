Portaban armas blancas

El Cuerpo de Infantería de la UR-2 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, llevó a cabo una intervención en el barrio Presidente Perón, donde procedió a la demora de dos sujetos que portaban un arma blanca y otros elementos de dudosa procedencia.

La acción se desplegó mientras el personal realizaba tareas de prevención y seguridad en la zona, detectando a los individuos que al ser identificados, no pudieron justificar la posesión de un machete, elementos metálicos tipo "pipa" e indumentarias varias.

La rápida respuesta policial permitió sacar de circulación a estos individuos, contribuyendo a la seguridad del vecindario.

El procedimiento se realizó cuando el personal policial interceptó a los protagonistas durante el patrullaje preventivo. Tras la requisa de rigor, se secuestró un machete y los demás elementos.

Posteriormente, los sujetos, cuyas edades fueron identificadas como 25 y 30 años, fueron trasladados a la Seccional 48° por razones de jurisdicción.

En la dependencia policial se constató que uno de los demorados poseía medidas restrictivas vigentes, un detalle que agrava su situación legal.

Los sospechosos quedaron alojados en la sede policial a disposición de la Justicia, que iniciará las actuaciones correspondientes por la portación del arma blanca y los elementos secuestrados, además de determinar las causas de las medidas restrictivas registradas por uno de ellos.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 48º.