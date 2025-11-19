Seis detenidos y locales clausurados en allanamientos nocturnos

En la madrugada de este domingo 16 de noviembre, la Avenida Éxodo y el Barrio Gorriti fueron el epicentro de un masivo operativo de seguridad bautizado “Avda Éxodo Segura”. La acción tuvo como resultado la demora de seis personas y la clausura de varios establecimientos nocturnos por graves contravenciones.

El operativo movilizó a un importante contingente policial que incluyó personal de la División Contravencional, la Dirección General de Investigaciones, Narcotráfico, Seguridad Vial, así como cuerpos especiales como Infantería, Caballería y el CEOP. El objetivo fue realizar controles simultáneos en la zona para garantizar la seguridad ciudadana.

Las intervenciones más significativas se registraron en bares y pubs. En el local “Nilo”, tres hombres fueron demorados por “Admisión de Ebrio”, mientras que el propietario del lugar fue multado por permitir el ingreso de personas en estado de ebriedad. Asimismo, los bares “Eclipse” y “New D-Javu” fueron clausurados y labraron actas por infringir la Ley de Seguridad Privada, al detectarse que empleaban personal de seguridad no autorizado.

En las inmediaciones del pub “Zepelín”, una cuarta persona fue aprehendida luego de ser encontrada en posesión de un punzón de punta metálica.

Paralelamente, en los controles de alcoholemia realizados en la intersección de calle San Antonio y Éxodo, la Patrulla Contravencional detuvo a dos individuos cuyos tests arrojaron 1.37 y 1.16 gramos de alcohol en sangre, valores muy por encima de lo permitido. Ambos fueron trasladados a la Seccional 2° e imputados por el Art. 77 de la Ley 5860/14.