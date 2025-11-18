La Fragata ARA “Libertad” envió un emotivo agradecimiento al Colegio Gianelli por su homenaje en la FNE

El mensaje llegó a través de un reel enviado por el Capitán de Corbeta José María Di Carli, jefe de Prensa de la Fragata, quien expresó el profundo reconocimiento de la Armada Argentina hacia los alumnos y docentes que participaron del proyecto.

“Nos sentimos fielmente identificados y fue un placer enviarles este caluroso saludo desde nuestra casa en el mar”, señaló Di Carli.

“Las buenas acciones generan buenos cambios. Ustedes dieron el primer paso, y nosotros los seguimos con profundo agradecimiento."

El comunicado alentó a la institución a compartir el video con toda la comunidad educativa y quienes consideren, con absoluta libertad.

El carruaje inspirado en la Fragata Libertad fue realizado por 47 carroceros de tercer, cuarto y quinto año, acompañados por tres docentes asesoras y con la colaboración especial de Alejandro Ovando en el área eléctrica.La obra contó además con el apoyo de vecinos del barrio Mariano Moreno. Durante el proceso, la directora del establecimiento era Patricia Graciela Mamani.

Este jueves 20 de noviembre, a las 17 horas, el colegio, ubicado en Venezuela 1085, barrio Mariano Moreno, presentará oficialmente el video de agradecimiento enviado desde el buque escuela.

En el acto, se distinguirá a los estudiantes carroceros, docentes asesoras y colaboradores que hicieron posible el proyecto en la 74° Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El saludo de la Fragata ARA Libertad representa un símbolo de reconocimiento al esfuerzo de los jóvenes jujeños, este gesto reafirma que la creatividad y el compromiso de los estudiantes pueden trascender fronteras y llegar incluso hasta "la casa en el mar" de la Armada Argentina.