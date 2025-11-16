Se vivirá hoy una nueva edición de Jujuy Corre

Hoy desde las 8 se realizará una nueva edición del maratón Jujuy Corre. El punto de largada y concentración es en Ciudad Cultural, y se espera una importante cantidad de competidores tanto de Jujuy como de la vecina provincia de Salta.

En la antesala de lo que será la competencia, el reconocido periodista jujeño Guillermo Lobo, organizador de la esperada prueba, hizo entrega de desfibriladores a la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y a la Secretaría de Deportes de la Provincia, reforzando las medidas de seguridad previstas para el evento.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, aseguró: "Estamos muy agradecidos por la donación de Guillermo Lobo; nos viene bien tenerlo en el Municipio para todo tipo de eventos masivos, es una herramienta fundamental".

A su turno, el director general de Deportes, Gustavo Hiruela, luego de manifestar su agradecimiento, sostuvo: "Nos pone muy contentos porque vamos a estar más protegidos aunque Dios quiera que no lo tengamos que usar, ahora sigue la capacitación del personal para el buen uso del mismo".

Por su parte, Guillermo Lobo, afirmó que "para nosotros, es siempre un honor estar en mi provincia de Jujuy, mi tierra donde nací, en esta ocasión para donar dos desfibriladores; gracias a Carlos Montalvo y su equipo de la Fundación Salva Corazones, RCP Training y al equipo de Urku".

"La idea es que sea un circuito cardioprotegido, como las mejores competencias a nivel nacional e internacional; Jujuy Corre está creciendo gracias al apoyo del gobierno de provincia y en especial del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge", manifestó el reconocido periodista.

Justamente, anunció que durante la prueba de hoy, "vamos a estar en vivo por TN; va a venir la familia, porque vamos a tener kilómetros inclusivo además de los 5, 10 y 21 k, pero es una excusa", anticipó y añadió: "Jujuy crece con energía viva y Jujuy Corre también está creciendo; viste cuando estás en la casa de tus padres y querés que todo salga bien, así que estamos con esas expectativas, y así va a ser".

Cortes de calle

Por la prueba pedestre, desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy tendrán a su cargo toda la logística, por lo que anunciaron que habrá cortes de calles en diferentes sectores de la ciudad por la cual transitará la competencia.

Jujuy Corre se desarrollará entre las 8 y las 14, teniendo como punto de partida y llegada la Ciudad Cultural, y recorrerá las siguientes arterias: avenida de los Estudiantes, avenida Bolivia, avenida Córdoba, calle Salta, Urquiza, Sarmiento, San Martín, avenida Italia, General Belgrano, Argañaraz, Urquiza, puente San Martín, avenida Balbín, General Arias, avenida Alfonsín, avenida Irigoyen, Ciclovía de Párroco Marshke, avenida General Savio, Italia, Badén Almirante Brown, Parque Xibi Xibi, Senador Pérez, avenida Fascio, Comandante Pérez, Airampo, avenida Bolivia y avenida de los Estudiantes.

Al finalizar la jornada se procederá a la entrega de premios.