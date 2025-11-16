Se realizó la jornada de evaluación a deportistas

Se cumplió con creces con la Jornada de Evaluación Integral y Reconocimiento del Deportista Jujeño. La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Deportes de la provincia y tuvo lugar en las instalaciones del estadio "Federación".

Cada uno de los deportistas destacados de Jujuy fue evaluado por los distintos equipos médicos en los stands que armaron comenzando con el entrenamiento, preparación física, oftalmología, odontología, psicología, nutrición, kinesiología y medicina integral con cardiología y ecografía.

"Es un día muy importante, que trasciende una cancha de básquet, de fútbol una pista de atletismo, estamos convencidos que la intervención integral holística del deportista es esto, que entre todos los profesionales de la salud, el equipo de la Secretaría de Deportes, el privado, entre todos tengamos un diagnóstico, una foto de cómo están nuestros deportistas en cuanto a la salud integral", destacó Luis Calvetti.

SYNERGY SPORT CLINIC | SE SUMÓ A LA PROPUESTA EN EL ESTADIO “FEDERACIÓN”.

El Secretario de Deportes de la provincia dijo que "hubo una gran convocatoria, contamos con deportistas de mucha relevancia, ya que o son seleccionados, preseleccionados, o son top ten en su disciplina a nivel nacional, o sacaron medallas en los Evita, fueron medallistas en los Jadar, por lo que nos hará bien todo esto para tener la información que es sumamente valiosa", subrayó.

Calvetti contó que "venimos de ser sextos en los Evita, Jujuy se posiciona de manera importante en el escenario deportivo nacional e internacional, por lo que me pone muy contento poder ser parte", y agregó "poder traer esta herramienta que seguramente llega para quedarse, una especie de laboratorio que nos va servir no solamente a nosotros sino también al deportista a su entrenador para saber cómo está su atleta".

CONTROL ODONTOLÓGICO | DURANTE LA MAÑANA DEL SÁBADO.

Sin dudas este "abanico de profesionales, con una amplia trayectoria en la medicina local, cada uno en su rubro, siempre trabajando con el deporte, será el punto de partida para comenzar a trabajar sobre esos datos que arrojarán las evaluaciones", opinó el titular de la cartera de deportes de la provincia.

Le dedicó un párrafo aparte al stand de oftalmología, ya que "no solamente hicieron la evaluación sino también les entregará los anteojos, algo fundamental, una atención, un mimo para nuestros deportistas que nos representan siempre de la mejor manera".

Claro que "todo esto sería imposible sin el constante acompañamiento del Gobernador Carlos Sadir, del Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, porque son los que impulsan a sumar estas herramientas para continuar en el crecimiento de nuestros deportistas y puedan tener un mayor rendimiento en sus competencias", finalizó Luis Calvetti.

DANIELA ZAPATERO HEIT

Maza y De La Barra

Luego de la jornada, Miguel Maza, atleta jujeño, contó que lo "sorprendió, recibí la invitación hace unos días por parte del secretario de Deportes Luis Calvetti, muy importante pasar por cada uno de los profesionales que quizás no todos los deportistas lo hacemos".

Sin dudas que "son cosas que hace crecer a Jujuy, ojalá sigamos por este camino que vamos bastante bien", y agregó "me hago muy pocos estudios, esto me va a ayudar a saber qué es lo que tengo que hacer, tratamos de aprovechar al máximo".

Por su parte Brenda De La Barra destacó que "nos den esta oportunidad es algo muy necesario para nosotros que somos deportistas, es una inversión que nos permitirá saber en qué condiciones estamos, ya que pasamos por cardiólogos, kinesiólogos, psicóloga, oftalmólogo, odontólogos".

La corredora que forma parte del seleccionado jujeño de trail, dijo que "es una apuesta al deporte desde el Gobierno, sobre todo para los que no tienen obra social, que los haya visto un nutricionista, psicólogo, cardiólogo, los exámenes del equipo de Synergy, fue fundamental, por lo tanto estamos muy agradecidos a la Secretaría de Deportes por permitirnos contar con esta herramienta", concluyó.

Los profesionales

Los deportistas de las diferentes disciplinas fueron atendidos por cada uno de los profesionales que armaron su stand en el estadio y sumándose a la propuesta surgida desde el Gobierno de la provincia a través del área Deportes.

Por ello se agradeció a Martin Coloccini, Manuel Flores, Federico Reyna del equipo Synergy que estuvieron a cargo de evaluaciones de fuerza neuromuscular, evaluación de la pisada, a los doctores Aldo Gámez, Ada Savio, Emma Ibarra, la enfermera técnica Soledad Vega y Luz Lizarro, en el mobiliario Adrián Condori, que hicieron los controles cardiológicos, a las nutricionistas Luciana Mónaco, Emilia Figueroa y Florencia Molina, a los doctores Gustavo Ibáñez, Fernando Sachilotto y la doctora Surueta en odontología, en psicología estuvo Leila Bouhid, en oftalmología los doctores Lucas Siufi, Valeria Abud y Laura Valdez, los fisioterapeuta Pablo y Cristian Betinotti.