ANIVERSARIO

La Huayra en Recitales "Vuelo Rebelde"

El encuentro artístico se hace en el marco de los festejos por los 25 años de Biblioteca Niños Pájaros.

Domingo, 16 de noviembre de 2025 00:00
LA HUAYRA | SE FORMÓ EN LA BIBLIOTECA NIÑOS PÁJAROS.

La Biblioteca Popular Niños Pájaros (Pampa Blanca esquina La Almona, sector B5 - Alto Comedero), celebra 25 años de memoria, cultura y resistencia colectiva, reafirmando su compromiso con la Educación Popular y el Arte Comunitario.

Será con un encuentro artístico hoy desde las 17, con una nueva entrega de los Recitales "Vuelo Rebelde", tres noches de música, arte y comunidad.

Hoy la protagonista es La Huayra, y junto a ella también actuarán Vibración Positiva, Tojra, Samba Pue, Skalarastra, Cabarette, Resiliencia e Inti Marka.

La entrada es libre y gratuita.

AGRADECIMIENTO | EN EL REGRESO A SUS RAÍCES.

Participación Artística

La Huayra es una artista jujeña que fusiona el rap con las raíces andinas, creando una propuesta potente y sensible que entrelaza lo urbano, lo espiritual y lo territorial. Su música atraviesa una poética que habla de identidad, ancestralidad y libertad.

Huayra creció y se formó en la Biblioteca Niños Pájaros, espacio que fue su casa de la infancia y donde encontró sus primeras inspiraciones artísticas y comunitarias.

Hizo su camino artístico y parte de su vida en la provincia de Córdoba por algunos años, y desde el año pasado está de vuelta en su tierra. Con un firme camino recorrido, producciones de gran calidad en Youtube y otras plataformas, vuelva a cantarle a Niños Pájaros.

Por eso, su participación en este aniversario tiene un profundo sentido simbólico y afectivo: representa el regreso a sus raíces y la continuidad de un vuelo que empezó hace 25 años.

 

