La Huayra en Recitales "Vuelo Rebelde"

La Biblioteca Popular Niños Pájaros (Pampa Blanca esquina La Almona, sector B5 - Alto Comedero), celebra 25 años de memoria, cultura y resistencia colectiva, reafirmando su compromiso con la Educación Popular y el Arte Comunitario.

Será con un encuentro artístico hoy desde las 17, con una nueva entrega de los Recitales "Vuelo Rebelde", tres noches de música, arte y comunidad.

Hoy la protagonista es La Huayra, y junto a ella también actuarán Vibración Positiva, Tojra, Samba Pue, Skalarastra, Cabarette, Resiliencia e Inti Marka.

La entrada es libre y gratuita.

AGRADECIMIENTO | EN EL REGRESO A SUS RAÍCES.

Participación Artística

La Huayra es una artista jujeña que fusiona el rap con las raíces andinas, creando una propuesta potente y sensible que entrelaza lo urbano, lo espiritual y lo territorial. Su música atraviesa una poética que habla de identidad, ancestralidad y libertad.

Huayra creció y se formó en la Biblioteca Niños Pájaros, espacio que fue su casa de la infancia y donde encontró sus primeras inspiraciones artísticas y comunitarias.

Hizo su camino artístico y parte de su vida en la provincia de Córdoba por algunos años, y desde el año pasado está de vuelta en su tierra. Con un firme camino recorrido, producciones de gran calidad en Youtube y otras plataformas, vuelva a cantarle a Niños Pájaros.

Por eso, su participación en este aniversario tiene un profundo sentido simbólico y afectivo: representa el regreso a sus raíces y la continuidad de un vuelo que empezó hace 25 años.