Declaró Florencia Ibáñez “La idea era apretar a un tipo, no lastimar a las tres chicas”

Florencia Ibáñez, una de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco en Florencio Varela, amplió su testimonio ante el fiscal Adrián Arribas y consideró que la droga “se la robaron” a Alex, uno de los nuevos sospechosos identificado por la Justicia y que es buscado junto a “Loco David”, también conocido como “El Tarta”.

“La idea era apretar a un tipo, no lastimar a las tres chicas”, dijo Ibáñez, quien está alojada en el penal de Magdalena

El fiscal le exhibió una fotografía donde se observa caminar a dos hombres y dos mujeres, a lo que la acusada respondió que el sujeto de gorra gris y campera resultaría ser “El Duro”, sobre quien dice que tiene 30 y 40 años y sería peruano, “conocido por todo el barrio”, aunque negó que sea parecido a su tío Víctor por la contextura física.

La mujer aseguró reconocer en otra imagen a Matías Agustín Ozorio, el ladero de Tony Janzen Valverde Victoriano, que se encontraba en la puerta del lugar donde se cometieron los brutales crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.

“Mi tía Débora me pidió reformatear el celular de Víctor”, indicó, a la vez que agregó que “Alex” es el culpable de que ella aparezca en la Fox blanca y dijo que ambos se encontraban juntos en ese automóvil, de acuerdo al documento que accedió la agencia Noticias Argentinas.

“Me quieren implicar en algo que yo no hice”, concluyó.