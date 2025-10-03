Robo, persecución y detenidos en Perico

Una banda de delincuentes, presuntamente responsable de una serie de robos millonarios y violentos a mano armada en la zona de Los Pericos durante los últimos meses, fue desarticulada este jueves tras una intensa persecución policial con tintes cinematográficos.

El operativo, que involucró a múltiples móviles y grupos especiales de la Policía de Jujuy, culminó con la detención de cuatro hombres tras una fuga que se extendió por caminos vecinales y montes.

Según fuentes policiales, la alerta se emitió luego de que los sujetos fueran identificados por las cámaras del 911 tras un robo de 12 millones de pesos bajo la modalidad de motochorros en el barrio 2 de Agosto de esa ciudad.

Al verse identificados, los ladrones abandonaron la motocicleta en un camino vecinal y continuaron la fuga a bordo de un automóvil Renault Megane color gris. De inmediato, efectivos de la UR 6 organizaron un operativo cerrojo en todas las posibles rutas de escape.

La persecución se intensificó en un tramo de la Ruta 10, donde un grupo policial rural logró cerrar el paso del vehículo. El automóvil, al intentar evadir el bloqueo, retrocedió a gran velocidad, derrapó y cayó en una zanja.

Tras el siniestro, los cuatro ocupantes huyeron a pie, internándose en las zonas boscosas. Los policías de la brigada y de la UR 6 iniciaron una persecución a pie que finalizó con la aprehensión de los ladrones luego de que se produjeran disparos.

Se supo que se secuestraron armas de fuego, municiones, importantes suma de dinero y celulares.

Por disposición de la fiscalía, los cuatro sujetos fueron trasladados a las celdas de la Brigada de Investigaciones de Perico, donde quedaron a disposición de la justicia.