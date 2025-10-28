Evitó atropellar a un perro y protagonizó un siniestro vial

Un hombre de 55 años que circulaba a bordo de una motocicleta resultó herido, luego de protagonizar un siniestro vial.

El hecho se registró el lunes pasado alrededor del mediodía, en un tramo de la calle Los Ceibos de la ciudad de Libertador General San Martín.

En esas circunstancias, el conductor de una motocicleta marca Motomel Skua de 150 cc de cilindradas intentó esquivar a un perro que intentó morderlo, perdió el control y terminó impactando contra un vehículo marca VW Suran.

A raíz del violento impacto, el motociclista de 55 años cayó al suelo y sufrió heridas contusas, pero se registraron daños materiales entre los rodados protagonistas.

Los efectivos de la Seccional 39º de Libertador se hicieron presentes en el lugar y luego de entrevistarse con los protagonistas, establecieron que el motociclista intentó eludir al can, perdió el control y no logró evitar el impacto con el rodado de mayor porte.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que ninguna de las partes realizó la denuncia penal y el hecho es investigado de oficio y en el Juzgado Contravencional, quien se encargará de establecer quién es el propietario de la mascota que protagonizó el siniestro vial.

Efectivos del Departamento de Criminalística de la Policía provincial trabajaron en el lugar y realizaron las pericias de rigor del siniestro vial.

Por disposición del representante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 11º de la ciudad de Libertador General San Martín.