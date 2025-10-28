Purgará más de siete años de prisión por abuso y grooming

Un hombre de 40 años fue condenado en un juicio abreviado a la pena de siete años y siete meses de prisión de ejecución efectiva, por ser autor penalmente responsable de los delitos de "abuso sexual simple en tres hechos, grooming y abuso sexual con acceso carnal en concurso real"; ilícitos ocurridos en 2018, 2019, 2023 y 2024, y que tuvieron como víctima a dos personas menores de edad.

El veredicto fue dado a conocer el pasado lunes, por el Tribunal integrado por las juezas penales María Margarita Nallar (presidente de trámite), Felicia Ester Barrios y María Alejandra Tolaba bajo la secretaría de Silvia Andrea Meriles Lello.

En la sentencia, las magistradas resolvieron que el condenado deberá abonar una suma de dinero a cada una de las víctimas, en concepto de reparación económica.

Asimismo, tendrá que pagar al Ministerio Público de la Acusación los gastos ocasionados durante la investigación penal preparatoria.

Las juezas además dispusieron que una vez firme la sentencia, se obtengan los perfiles genéticos del condenado a los efectos de su incorporación al Registro de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.

Por último y según lo pautado en el acuerdo alcanzado entre las partes, el Tribunal resolvió mantener la situación de prisión domiciliaria del condenado en la ciudad de Abra Pampa, hasta tanto quede firme la sentencia.

Cabe mencionar que el acusado fue juzgado y condenado mediante un juicio abreviado, al hacer lugar las juezas penales al acuerdo arribado por la representante del Ministerio Público de la Acusación, María Emilia Curten Haquim, y el acusado junto su abogado defensor Adrián Fernando Iconomovich.

Sobre los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, el sujeto fue llevado a juicio por cinco hechos ilícitos. Los tres primeros ocurrieron entre el 28 de marzo de 2018 y el 27 de marzo de 2019 en dos viviendas del barrio Alto Comedero de la ciudad capital, cuando el acusado realizó tocamientos a una niña de 6 años.

Mientras que el tercero sucedió en un dique de la provincia, cuando la misma víctima se encontraba en el lugar junto a sus familiares.

El cuarto hecho tuvo lugar desde octubre de 2023 hasta junio de 2024 en oportunidad que el acusado se contactó a través de la aplicación de Whatsapp con una adolescente de 15 años, con el fin de atentar contra su integridad sexual.

Por último, en el periodo de tiempo comprendido entre el 21 de agosto de 2023 y el 20 agosto de 2024, el acusado trasladó a la adolescente antes mencionada en un automóvil y se abalanzó sobre ella en el asiento del acompañante. La víctima intentó salir del vehículo diciéndole que no quería, a lo que el acusado hizo caso omiso y la abusó sexualmente.