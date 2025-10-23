Se acercó a saludar al obispo y le robaron pertenencias

Una mujer denunció que mientras estaba en la misa en el Santuario de la Virgen de Río Blanco le sustrajeron la billetera que tenía dentro del bolso, mientras se acercaba a saludar al obispo. Por esa razón, al percatarse de la situación, la víctima se dirigió a la Subcomisaría del lugar para narrar lo ocurrido.

El llamativo hecho ocurrió días atrás por la mañana, mientras se celebraba una de las misas en el mencionado templo de la Iglesia Católica, a la que la denunciante asistió, como lo hace todos los años.

En esas circunstancias, al finalizar la celebración religiosa, la damnificada se acercó a saludar al obispo como lo hacen otros feligreses.

Sin embargo, luego de estar cerca de quien presidió la misa, notó que le faltaba la billetera que tenía dentro de su bolso. Por esa razón, la mujer al salir del santuario se dirigió a la Subcomisaría de Río Blanco, a metros del ingreso al predio, realizó la denuncia por sustracción. En la misma aportó que dentro de la billetera tenía su documento, tarjetas de crédito y débito, además de la suma de 120 mil pesos.