23 de Octubre, Jujuy, Argentina
Mariano Moreno

Lo descubrieron circulando con bienes sustraídos y fue detenido

Abandonó una bicicleta al percatarse de la presencia policial.

Jueves, 23 de octubre de 2025 00:00
INMEDIACIONES | DONDE SE REGISTRÓ LA DETENCIÓN DEL PROTAGONISTA.

Un hombre circulaba a bordo de una bicicleta sustraída, fue descubierto durante un patrullaje y detenido tras una persecución.

De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró la madrugada del pasado martes en la intersección de la avenida Horacio Guzmán y la calle Perú del barrio Mariano Moreno de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que una comisión del Cuerpo de Infantería realizaba un recorrido preventivo, cuando observaron a un sujeto de 41 años con un caño y a bordo de una bicicleta.

El inculpado se percató de la presencia policial, abandonó el rodado y emprendió la fuga. Sin embargo fue reducido a los pocos metros.

Los bienes fueron secuestrados de manera preventiva y restituidos posteriormente a su legítimo propietario.

Mientras que el inculpado fue trasladado a la Seccional 30°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, por directivas del agente fiscal del MPA.

 

