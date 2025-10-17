Se confirma el matricidio: mató a su madre de 14 puñaladas y luego se arrojó del puente San Martín

El caso involucra a un joven de 19 años que, tras asesinar a su madre, se arrojó al vacío desde el puente San Martín, perdiendo la vida al día siguiente en el hóspital.

En un principio, se creyó que el hecho se trataba únicamente de un suicidio, pero con el avance de la investigación se descubrió que en la vivienda del joven se encontraba el cuerpo sin vida de su madre. “Efectivamente, estaríamos en condiciones de confirmar que se trataría de un matricidio. Esto quiere decir que el joven habría matado a su propia madre en la vivienda”, señaló el fiscal Cussel.

El martes 14 de octubre, vecinos del barrio alertaron al 911 al observar humo saliendo de la vivienda. Ellos mismos lograron sofocar el principio de incendio que se había iniciado en la cocina y, en ese momento, vieron al joven salir corriendo, subir a un automóvil color gris y escapar a gran velocidad. Minutos después, el vehículo fue hallado en el puente San Martín, donde el conductor se arrojó al río. Según explicó el fiscal, el mismo personal policial que acudió a la vivienda fue quien intervino posteriormente en el siniestro del puente.

En el interior del domicilio se halló a la víctima, una mujer de 56 años, envuelta en frazadas y mantas inflamables, junto a restos de carbón, lo que evidenciaba un intento de incendiar el cuerpo. La autopsia, realizada por el Dr. Montes de Oca, confirmó que la mujer fue apuñalada 14 veces en el pecho y el cuello, y que la causa de muerte fue un shock hemorrágico producto de múltiples heridas de arma blanca. El estudio forense determinó además que el crimen se habría cometido el 27 de septiembre, es decir, 17 días antes de que el joven incendiara la vivienda y se quitara la vida.

La víctima tenía cuatro hijos, y según los datos relevados por la investigación, el joven mantenía una relación “normal” con su madre. “Se crió con ella, vivieron juntos muchos años. Era estudiante de informática y nunca se vio algo raro o alarmante en la vivienda”, detalló el fiscal Cussel, quien además aclaró que no existían antecedentes de violencia ni denuncias previas. “No hay registro de que la mujer haya ingresado a un hospital o salita por agresiones, ni antecedentes policiales del joven”, precisó.

Los investigadores secuestraron los teléfonos celulares de la víctima y del agresor, además del vehículo, para avanzar con las pericias correspondientes. En cuanto a la posibilidad de consumo de sustancias, Cussel indicó que si bien algunos vecinos mencionaron que el joven podría haberse relacionado con ello, no hay pruebas concluyentes que lo acrediten. “Solo se supo que era una persona aislada, que permanecía la mayor parte del tiempo dentro de su casa”, concluyó el fiscal.