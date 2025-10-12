Dos heridos tras el violento choque entre dos motocicletas

Dos motociclistas se encuentran alojados en la sala de Observaciones del hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, luego de haber protagonizado un siniestro vial.

Según las fuentes consultadas por este diario, los hechos ocurrieron ayer alrededor de las 17.30 en un tramo de la ruta nacional Nº 9, en la intersección con la calle Vellavista del barrio Alto Comedero.

En esas circunstancias, dos hombres que circulaban en sus respectivas motocicletas, de 150 cc y de 200 cc de cilindradas, protagonizaron el siniestro vial.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que uno de los hombres manifestó haberse quedado sin frenos y es por eso que pasó con el semáforo en rojo, provocando el impacto. El otro motociclista, un efectivo policial que se dirigía a su trabajo fue el que resultó con heridas de consideración.

Efectivos de la Seccional 62º del barrio Sargento Cabral se hizo presente en el lugar y solicitó la inmediata intervención de los paramédicos del Same, quienes examinaron a los protagonistas y los trasladaron a la guardia del nosocomio cabecera de la provincia.

En el lugar también trabajaron los efectivos de Seguridad Vial, quienes reordenaron el tránsito vehicular, que se había congestionado.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la presencia del personal del Departamento de Criminalística, para que puedan establecer las causas del siniestro vial. Además se dispuso el examen de alcoholemia para ambos conductores, arrojando como resultado negativo.

Por otra parte, se supo que los rodados quedaron alojados en calidad de secuestro preventivo en la Seccional interviniente.