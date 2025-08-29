Evacuaron a Karina Milei por incidentes en una caminata

Solo 24 horas después de que el presidente Javier Milei haya tenido que retirarse de urgencia de un acto de campaña en medio de pedradras, un nuevo hecho de violencia política se registró ayer en Corrientes, donde el domingo próximo se elige al gobernador. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el candidato libertario Lisandro Almirón, debieron ser evacuados luego de que se registraran incidentes en un recorrida de La Libertad Avanza por la provincia.

Según las imágenes televisivas, en plena recorrida que llevaba la caravana libertaria, un grupo de manifestantes que estaban desde antes en la zona comenzaron a amedrentar con gritos y empujones en la zona donde estaba la hermana del presidente. Rápidamente, la custodia oficial decidió evacuar en un auto oficial a las autoridades que estaban presentes en el lugar.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, en los últimos días organizaciones que reclamaban por las mejoras en las partidas para discapacidad estaban realizando una manifestación en la zona. Cuando supieron de la recorrida libertaria, decidieron interrumpir.

En un principio, todo habría escalado después de que seguidores libertarios respondieron a las provocaciones y comenzaron los incidentes. Todo el operativo estuvo a cargo de la Policía Federal y recibió ayuda de la Policía de Corrientes tras los incidentes.

Según pudo saber Infobae, por el momento hay dos personas detenidas que estarían vinculados con organizaciones políticas.

Uno de los referentes libertarios que estaba presente en el momento del ataque y enfrentó a un camarógrafo que fue reducido por los custodios fue el influencer Iñaki Gutiérrez, quien apuntó: "Él le pegó una patada al auto. ¿Vos viste el video? ¿Viste el video? Cuando lo veas, vas a darte cuenta que tenemos razón nosotros. Pateó un auto oficial. El caballero pateó un auto oficial. Están muy equivocados que por hacer periodismo pueden pegar al auto oficial".

Desde La Libertad Avanza se expresaron sobre los incidentes y aseguraron que fueron "militante políticos del gobernador Valdés irrumpieron violentamente en la caminata". En tanto, en un breve mensaje de Karina Milei, desde el oficialismo nacional, señaló: "Lisandro es Milei", en referencia a Almirón, el candidato libertario.

Almirón repudió los hechos de violencia y en declaraciones a la prensa dijo: "Patearon las puertas de los vehículos y vinieron a alterar el cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con mucha alegría. El 31 de agosto los correntinos vamos a ir votar por el cambio y la libertad".

