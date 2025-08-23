Récord histórico de ballenas en Chubut: más de 2 mil avistamientos

Científicos del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET) , con sede en el CENPAT de Puerto Madryn, contabilizaron 2.110 ejemplares de ballena franca austral (Eubalaena australis) durante el primer censo aéreo de la temporada, incluyendo 826 crías .

Científicos del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET), con sede en el CENPAT de Puerto Madryn, contabilizaron 2.110 ejemplares de ballena franca austral (Eubalaena australis) durante el primer censo aéreo de la temporada, incluyendo 826 crías.

Esta cifra representa el mayor conteo desde el inicio de las campañas de monitoreo en 1999 y establece un nuevo parámetro para el seguimiento poblacional de la especie en la región del litoral patagónico.

El relevamiento, realizado el martes 19 de agosto, fue confirmado por el equipo del Laboratorio de Mamíferos Marinos (LAMAMA), dependiente de CESIMAR-CONICET. Este hito sucede en el contexto de una “serie de 25 años de monitoreo sistemático de esta especie”, como describieron los investigadores.

El relevamiento registró 77 grupos de cópula, 381 individuos solitarios y 826 madres con sus crías.

La cifra sorprendió a los investigadores, ya que supera ampliamente los registros de años anteriores: en 2024 se contabilizaron 1.468 ejemplares y en 2023, 1.237.

“Estamos frente a una temporada única. El crecimiento constante de la población nos invita a proyectar el futuro del turismo de avistaje con gran optimismo”, destacaron desde el equipo científico.