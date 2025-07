La frase peronista de Karina Milei que purga a los libertarios puros: “La lealtad no es una opción”

Luego de la presentación de listas para la elección en la provincia, quedaron ganadores y heridos en el gobierno. Los que perdieron son los que se identifican como “las fuerzas del cielo”, que son, básicamente, los que trajinan las redes sociales, encabezados por Santiago Caputo y cuya cara visible es el Gordo Dan. No obtuvieron ningún cargo por orden de Karina Milei. Un poco se lo merecen, porque en los últimos tiempos, más allá de algún momento de humor, no aportaban nada útil. Disfrazarse de romanos o insultar opositores en redes, repitiendo como loros los insultos del presidente, no es un activo político, y lo que sirve en la campaña no siempre sirve en el gobierno. Se habían convertido en empleados públicos de un Estado que dicen odiar, aunque el nivel de odio suele bajar cuando entra un sueldo todos los meses.

Luego de la presentación de listas para la elección en la provincia, quedaron ganadores y heridos en el gobierno. Los que perdieron son los que se identifican como “las fuerzas del cielo”, que son, básicamente, los que trajinan las redes sociales, encabezados por Santiago Caputo y cuya cara visible es el Gordo Dan. No obtuvieron ningún cargo por orden de Karina Milei. Un poco se lo merecen, porque en los últimos tiempos, más allá de algún momento de humor, no aportaban nada útil. Disfrazarse de romanos o insultar opositores en redes, repitiendo como loros los insultos del presidente, no es un activo político, y lo que sirve en la campaña no siempre sirve en el gobierno. Se habían convertido en empleados públicos de un Estado que dicen odiar, aunque el nivel de odio suele bajar cuando entra un sueldo todos los meses.

Karina Milei los aplastó y luego, ante las quejas, los despachó con una frase bien peronista: “La lealtad no es una opción, es una condición”. Esas frases las decía Evita y siempre se refieren a la lealtad al líder. Tan peronista es que los peronistas festejan el Día de la Lealtad. Es curioso, porque es una frase antiliberal. Los liberales no endiosan al líder. Eso, en términos históricos, era patrimonio de los fascistas. “Acá se viene a defender con uñas y dientes al presidente”, agregó Karina, dejando bien claro quién manda. Manda Karina, con un grupo de asesores, todos de apellido Menem. El liberalismo en la concepción del Estado, llevado adelante con discurso peronista. Yo no tengo dudas acerca de que la Argentina es mayoritariamente antiperonista, pero la mayor cantidad de políticos son peronistas y necesitan ir mutando de identidad, porque un peronista tiene dos objetivos de vida que los constituyen: no trabajar y hacer negocios con el Estado. Siempre recuerdo con pena cuando Macri puso a Pichetto de candidato a vice. No le sirvió para ganar y hasta pudo haber perdido votos. Pichetto, que había defendido las barbaridades más grandes de CFK, pasaba a ser un republicano de ley frente a la calamidad peronista que estaba enfrente.

Los Menem tienen una gran escuela en hacer negocios con el Estado, y estas luchas internas tienen que ver, también, con el manejo de cajas. Ambos grupos manejan cajas enormes en un gobierno que no tiene una preocupación real por la corrupción; por eso fue el gobierno el que volteó Ficha Limpia. Veremos cómo sigue el experimento peronista-liberal. El legado de Menem no es bueno, con su mezcla de privatizaciones y corrupción. Este gobierno mostró esta semana que el que se corre un milímetro de la adhesión incondicional al jefe la pasará mal. El gobierno no exige eficiencia, exige lealtad al líder. Tienen una coartada, que es decir que enfrente está el kirchnerismo. Es una táctica usual, mucho más ahora que el kirchnerismo está muriendo con el simbolismo de una señora desquiciada encerrada en un departamento. El problema es el peronismo, que termina gobernando pese al mandato electoral. El ámbito de decisiones políticas es Milei y su hermana, que solo confía en un grupo de peronistas. El gobierno de Menem es la prueba de que el liberalismo es incompatible con las prácticas peronistas, cuyo fin es el poder y los negocios. Parafraseando a Raymond Aron, en la Argentina “no alcanza con no ser peronista, hay que ser antiperonista”. La gente que quiere el progreso de los ciudadanos y la virtud republicana está en otro lado.