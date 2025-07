Máximo Kirchner defendió a su padre y desafió a Javier Milei: “Que venga solo si quiere hacer lo que cantó"

El titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, cargó con dureza contra el presidente Javier Milei al que tildó de “cobarde", y lo desafió luego de que este cantara contra su padre, el exmandatario Néstor Kirchner, durante la Derecha Fest que se celebró en la provincia de Córdoba.

“Cantaron que saquen al pingüino del cajón, el presidente de todos los argentinos y argentinos”, denunció el dirigente de La Cámpora en el marco de un acto que se celebró en la localidad de Hurlingham en plena campaña electoral.

En la misma línea, agregó: “Mío también porque vivo acá. Un Presidente cobarde, un Presidente al que realmente lo que le quiero decir es que si realmente quiere hacer ese que cantó, venga solo y sabe muy bien dónde encontrarme”.

El enojo del hijo de la dos veces mandataria Cristina Fernández de Kirchner data del martes pasado, cuando el libertario entonó, de cara a los asistentes que participaron en el evento conservador de Córdoba, la habitual canción de la juventud libertaria que hace alusión al fallecimiento del expresidente. “Saquen al pingüino del cajón para que vea, que los pibes cambiaron de idea llevan las banderas que trajo el león", se lo escuchó vociferar a Javier Milei.

Asimismo, el diputado de Unión por la Patria cargó contra la administración libertaria al asegurar que se trata de un Gobierno "cruel, inhumano, agresivo, y despectivo con su propio pueblo”, y cuestionó la injerencia en el país del futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien rechazó el federalismo de las provincias y se inmiscuyó en los poderes del Estado.

“La pregunta es, ¿cómo todavía hay argentinos y argentinas que no se dan cuenta lo importante que es nuestro país si lo podemos escuchar de las propias palabras de los senadores norteamericanos?", sostuvo y añadió: "La Argentina es un territorio en disputa, y como sociedad tenemos un gran desafío por delante: es si vamos a tener una patria libre, justa y soberana, o deprimidos y tristes la vamos a entregar a manos cipayas y extranjeras en vez de defenderla”.

Por su parte, el legislador peronista remarcó: “La Argentina, con la presidenta del principal partido de oposición presa, con un Presidente que en un acto decía 'teléfono señores jueces”, con el presidente de la Sociedad Rural hoy festejando la detención, con el embajador de Donald Trump diciendo que viene al país a asegurarse que siga presa. Ese es el país que tenemos. Pero supimos tener otro".

El titular del PJ criticó a Milei por “elegir agredir” a los sectores de la sociedad, y convocó al pueblo a abandonar “la postura de espectador” y transformarse en "en protagonista de su propio destino”.

“No vamos a permitir ni una sola falta de respeto”, planteó Máximo Kirchner contra el libertario, secundado por el referente de Principios y Valores, Guillermo Moreno, y concluyó: "Ese Presidente cobarde que desafía a quien no se puede defender, ese presidente cobarde que desafía y encarcela a la que le puede ganar la elección no es más que un león de plastilina, un león de papel que no ruge y solo sabe cacarear”.