La Sociedad Rural defendió la baja de retenciones: "El campo es el que te da de comer, hay que reactivar"

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, celebró las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo, especialmente la reducción permanente de retenciones para la soja y el maíz. Consideró que la decisión “es clave para la próxima siembra” y marca “una señal muy positiva” para el sector agropecuario.

“Fue una grata sorpresa, una muy buena noticia. Es un 20% de baja, son siete puntos menos en soja y maíz, y eso impacta directamente en la gruesa. Además, la baja no es temporal: eso es lo que más celebramos”, sostuvo Pereda en diálogo con Radio Rivadavia.

El dirigente rural remarcó la necesidad de eliminar completamente las retenciones en el futuro y dijo tener confianza en que el gobierno libertario avanzará en ese camino.

“Sí, creemos que en el tiempo va a poder hacerlo. Obviamente dependen de las condiciones macroeconómicas, pero estamos en buen camino”, afirmó.

Al ser consultado sobre el fuerte recibimiento que tuvo Javier Milei en la inauguración oficial de la Rural, Pereda fue claro: “Fue un momento muy lindo. El presidente se sintió cómodo. Hacía años que no veíamos un jefe de Estado tan bien recibido acá. Desde Menem o Macri no se veía algo así. Hay una energía especial entre Milei y el campo”.

Pereda explicó también por qué históricamente no se logran eliminar del todo las retenciones, pese al argumento del sector de que sin ellas el Estado recaudaría más: “El sistema actual es perverso. Las retenciones se cobran por adelantado sobre ventas, no sobre ganancias. Representan entre 1,5 y 2 puntos del PBI. Sin crédito externo, para el gobierno son un ingreso clave, pero a la larga frenan la producción”.

Respecto a las críticas del kirchnerismo, que acusaron al gobierno de “beneficiar a los ricos”, Pereda fue tajante: “El campo es el que te da de comer. Esto no son beneficios al campo, son medidas para reactivar la economía. Si a vos te sacan de tu actividad por culpa de estos impuestos, generás pobreza. Esta decisión busca generar riqueza para que después pueda llegar a todos”.

También respondió a las dudas sobre el impacto inmediato de las medidas, debido a que la cosecha gruesa ya terminó: “Sí, es cierto que ya se vendió más de lo habitual por la baja temporal anterior, por eso ahora puede que no se note tanto. Pero este mensaje de que las retenciones bajan para siempre es fundamental. Genera confianza y cambia el ánimo del productor”.

Según estimaciones del propio dirigente, si las retenciones fueran eliminadas del todo, la producción podría aumentar un 50%, lo que generaría cientos de miles de nuevos empleos en la cadena agroindustrial. “Hoy el campo y la agroindustria generan 2,6 millones de puestos de trabajo. Con esta medida podríamos sumar tranquilamente un 20% más. Es la energía que necesita el país para salir adelante”, destacó.

Finalmente, se refirió a la polémica ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el acto central. Aclaró que estaba invitada, con asiento reservado: “Tenía su silla asignada, muy cerca mío, pero finalmente no asistió. No sé qué pasó. Desde nuestro lado no hubo ninguna restricción”.

Para Pereda, el balance general fue positivo. “Fue una muestra de apoyo muy fuerte. El campo está esperanzado, y cuando el campo se mueve, se mueve todo el país”, cerró.