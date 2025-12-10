El Gobierno enfría la ofensiva contra la AFA y concentra su atención en las sesiones extraordinarias

El Gobierno enfría los embates contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y se enfoca en las negociaciones por las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo sostiene que no prepara nuevas presentaciones judiciales ni profundizará los avances contra la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y argumenta que no está en el eje de prioridades.

Es por eso que en la Casa Rosada le bajan el tono a las declaraciones de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, que pidió “estudiar la transparencia de la AFA” desde la Cámara Alta. “Hay que ver la forma bajo la que se enmarca la investigación. No está definido y no va a haber nada en el corto plazo”, expresan en Nación.

En Balcarce 50 advierten que tienen que “definir de qué forma avanzar” y argumentan que buscan evitar una sanción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por intromisión estatal dentro de la AFA en la previa del Mundial de Fútbol de 2026.

“Tienen una política muy rigurosa sobre el tema”, agregan en el oficialismo. El estatuto de la FIFA dispone que “no reconocerá las decisiones adoptadas por órganos que no hayan sido elegidos o nombrados de acuerdo con el apartado 2 del presente artículo”, que refiere a la administración de forma independiente y sin la injerencia de terceros.

En la mesa chica del Gobierno descartan una intervención de la AFA y reconocen que no tienen en carpeta un avance judicial, más allá del que ya realizó la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejos, que es cercano a Tapia. La Justicia realizó este martes 35 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en varios clubes de fútbol.

El Ejecutivo evalúa desde la semana pasada abrirle un sumario a la AFA a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) por presuntas irregularidades en los balances contables, pero no tomó una decisión. Sí definió que presentará en los próximos días una reiteración formal de los pedidos de explicaciones que continúan abiertos en expedientes previos.

En la Casa Rosada sostienen que se enfocarán en activar las negociaciones legislativas tras el inicio de sesiones extraordinarias en este miércoles. Las prioridades son el Presupuesto 2026, la reforma laboral y el proyecto que promueve el uso de dólares del “colchón”. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, estuvo este martes con legisladores de LLA para explicar detalles técnicos.

En Balcarce 50 aseguran que convocarán reuniones con jefes de bloque aliados y no descartan mayores contactos con gobernadores. Los encargados de llevar las negociaciones son el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, y Bullrich.