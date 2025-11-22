Confirmaron la identidad del cuerpo que encontraron en la búsqueda de los jubilados en Chubut

La aparición de un cuerpo en la zona costera de Caleta La Misión, cerca del puerto de Río Grande, generó una cadena de especulaciones que vinculaban el hallazgo con la desaparición de los jubilados chubutenses Pedro Kreder y Juana Morales.

Sin embargo, los análisis forenses confirmaron que los restos pertenecen a Sergio Gabriel Schlieter Barría, un hombre de 32 años que era buscado desde principios de noviembre en Tierra del Fuego.

El hallazgo se produjo el miércoles, cuando personas que caminaban entre el puerto de Río Grande y Cabo Domingo advirtieron la presencia del cuerpo. De inmediato, la Policía valló el área y convocó a la Policía Científica, que inició un procedimiento exhaustivo debido al avanzado estado de descomposición.

Los peritos lograron recuperar huellas dactilares, que fueron cotejadas con la base de datos biométrica y confirmaron la identidad de Schlieter Barría. Además, un tatuaje visible coincidió con la descripción aportada por su familia, que lo buscaba intensamente desde el 1 de noviembre.

El cuerpo, según detallaron fuentes judiciales, presentaba un deterioro significativo producto de la exposición al ambiente marítimo, lo que obligó a ampliar el análisis con estudios de laboratorio para precisar causa y circunstancias de la muerte.

La jueza de Instrucción Nº 1, María Rosa Santana, explicó que la causa continúa abierta y que se aguardan los resultados de la autopsia.

En la investigación intervienen la División Delitos Complejos, la médica forense y el fiscal Ariel Pinno, quienes trabajan en la reconstrucción del recorrido del cuerpo y los posibles escenarios. No se descarta ninguna hipótesis: se analiza si se trató de un accidente o si hubo intervención de terceros.

La confirmación de identidad permitió descartar cualquier vínculo con la búsqueda de Kreder y Morales, los jubilados desaparecidos hace más de cinco semanas mientras viajaban hacia Camarones, en Chubut. La aparición del cuerpo había generado rumores, pero fuentes judiciales afirmaron que tal vinculación era “imposible”.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, sostuvo días atrás que la hipótesis más firme es que “se los tragó el mar”, posiblemente tras un accidente en la zona de acantilados o por quedar atrapados por la marea.