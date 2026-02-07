Humahuaca festejó con los “cumpas”

DANIEL SALAS

Inolvidable festejo por el Jueves de compadres vivenciaron los cumpas humahuaqueños posicionando a Humahuaca como Capital nacional de los compadres, y así lo demostraron por qué se fijaron ese objetivo y dieron muestras más que claras que lo lograrán.

INAUGURACIÓN | SAHUMADA Y CHAYADA DEL MURAL EN HONOR A LOS COMPADRES.

La celebración dentro del Alborozo Humahuaqueño sin dudas fue la más trascendente y pública en la región y la provincia, a la cual se sumaron todos los compadres que quisieron celebrar como turistas que experimentaron por primera vez un festejo particular y prácticamente extraño para ellos.

ESTRENO | PRESENTACIÓN DEL HIMNO A LOS COMPADRES.

En el cementerio San José comenzó la celebración visitando a los compadres fallecidos y cerca del mediodía la concentración fue en el mojón (detrás del monumento a la Independencia) para su chaya. Allí también se descubrió un mural en homenaje a los cumpas, realizado por el artista plástico Carlos Jarro.

RECUERDO | VISITA A LOS COMPADRES FALLECIDOS EN EL CEMENTERIO SAN JOSÉ.

Un acto principal en medio del festejo, fue la presentación del Himno a los compadres (de "Pico" y Bruno Bernechea), en la oportunidad Claudio Mamaní presidente de la Comisión de compadres, entregó el escrito original al compadre Marcelo Cáceres, secretario de Educación y Cultura municipal. Y luego de un rico almuerzo, comenzó la retirada hacia la explanada del monumento.

El descenso fue por la Torre de Santa Bárbara ante la atención de gran cantidad de personas, hasta la explanada donde la intendente Karina Paniagua junto a comadres y Las anateras del Hornocal los esperaban con talco, papel picado, serpentina y dos tachos de refrescante saratoga.

Allí estuvieron festejando por más de una hora hasta que nuevamente hubo otra retirada por las calles del pueblo hacia el polideportivo Coronel Arias, donde se realizó el Topamiento de compadres y el II Festival de la cerveza artesanal.

El festejo en ese espacio (también gratuito) se extendió hasta la medianoche con una masiva asistencia de compadres, comadres, turistas y la actuación de numerosos conjuntos folclóricos y bailanteros que hicieron bailar hasta el cansancio a todos los asistentes.