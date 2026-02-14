En Humahuaca se celebra el carnaval

Desde ayer y hasta el Martes de chaya Humahuaca será el centro de las celebraciones por el carnaval en la Quebrada. El pueblo norteño está saturado de visitantes que llegaron para festejar con las más de cuarenta comparsas existentes.

DISTINCIÓN | KARINA PANIAGUA Y ALEXIS BOLÍVAR JUNTO A PASCUAL BENÍTEZ

La apertura de la tan esperada festividad como parte del Alborozo Humahuaqueño se inició con el Jueves de comadres y el viernes con las peñas carnestolendas a pesar de la precipitación nocturna que obligó la suspensión del Encuentro de instrumentistas.

COSTUMBRE | EL PÁRROCO DAVID BAZÁN BENDICE LAS BANDERAS CARNAVALERAS.

Desde esa jornada en Humahuaca hubo festejos permanentes, pero ayer se desató la algarabía popular que se concentró en la explanada del monumento a la Independencia al mediodía y en la tarde en los diferentes mojones.

INVITACIÓN | CHAYADA DE LA SARATOGA QUE LA INTENDENTE PANIAGUA INVITÓ.

En el atrio de la Iglesia Catedral el párroco David Bazán bendijo las banderas, disfraces, diablitos, instrumentos musicales y disfrazados, pidiendo porque no haya excesos durante estos días y situaciones que lamentar.

TRADICIÓN | NORA LAMAS SAHUMÓ LAS BANDERAS EN LA EXPLANADA.

Al mediodía en la explanada del monumento se produjo el topamiento de banderas y la intendente Karina Paniagua dio la bienvenida a todos los carnavaleros y cumplió con la primera invitación sirviendo una rica y fresca saratoga.

Sin perder tiempo anunció la presentación del grupo Sombras, quien brindó un espectáculo musical memorable, uno de los mejores que recuerdan los humahuaqueños horas antes del desentierro y que fue disfrutado por todos los presentes.

JUNTAS | PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO SIRVIÓ SARATOGA.

A mitad de la actuación, Paniagua entregó al humahuaqueño Pascual Benítez (baterista del grupo) una distinción por su trayectoria musical y por llevar el nombre del pueblo norteño a todos los escenarios donde se presenta.

DIVERTIDOS | BIEN ENTALCADOS LOS JÓVENES CELEBRARON CON EL MOMO.

Por más de una hora el público bailó y aplaudió a Sombras que interpretó todos sus éxitos mientras los carnavaleros se divertían jugando con talco y nieve en la explanada como en los alrededores desde donde escuchaban cada interpretación del grupo.

El espectáculo carnavalero continuó con el grupo Los coyas extendiendo la fiesta hasta después de las 14, cuando el público se retiró a almorzar en los restaurantes y comparsas, a la espera del desentierro del carnaval.