San Pedro elige representante

San Pedro de Jujuy inicia oficialmente su temporada más esperada, bajo la gestión del intendente Julio Bravo, mañana se elegirá a la nueva soberana del Carnaval. El evento se llevará a cabo desde las 21 en el escenario principal de la Comisión Ejecutiva de Corsos (Comecor), con entrada libre y gratuita.

En un giro respecto a ediciones anteriores, la organización decidió que la elección de la reina sea el puntapié inicial del calendario carnestolendo. Un total de 43 candidatas buscarán suceder el trono y convertirse en la embajadora.

La velada, que contará con entrada libre y gratuita, promete ser un espectáculo de color y pertenencia. Las representantes de las 23 comparsas locales realizarán diversas pasadas por la pasarela, destacándose el desfile con los atuendos típicos que definen la identidad de cada agrupación: desde los ancestrales ritmos del Pin Pin, hasta las comparsas artísticas, indígenas y folclóricas.

Para garantizar la comodidad del público que llegará durante todos los fines de semana de febrero, se finalizó el montaje de las tribunas tubulares.

En paralelo, el sector gastronómico local (confiterías y restaurantes) ya mantiene reuniones logísticas para coordinar la oferta y los precios de las mesas, asegurando que los visitantes puedan disfrutar del despliegue de los Grupos A y B con la mejor atención.

"Esperamos que todas las comparsas acompañen a sus candidatas en esta noche mágica que marca el inicio de un mes inolvidable para todos los jujeños", señalaron desde la organización.