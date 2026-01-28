“Jugando en vacaciones” cierra hoy su ciclo de verano

El programa con actividades de verano que lleva adelante la Municipalidad de Palpalá denominado "Jugando en Vacaciones", tendrá hoy su gran cierre, en el horario de 9 a 12, en el estadio Olímpico Municipal con una jornada recreativa que incluirá golosinas, show de canes y la presentación de la payasita Chisponita.

La iniciativa, llega a su etapa final luego de contar con una notable participación de chicos y el acompañamiento constante de sus familias en los escenarios propuestos.

El exitoso programa cumplió con cronogramas de actividades en los polideportivos de los barrios Santa Bárbara, General Savio, Carolina y Canal de Beagle, en los que participaron niños de los barrios y también de zonas aledañas.

DIVERSIÓN | LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN TUVIERON SU ESPACIO

Del mismo modo, se sumaron a propuestas como actividades en el balneario municipal, el estadio Olímpico, proyecciones de películas en Casa de la Cultura, entre otras actividades deportivas y recreativas.

Y cabe destacar que a todas esas actividades se le suman las Olimpiadas en el Centro Forestal.

De esta manera, el programa "Jugando en Vacaciones", una iniciativa de la Municipalidad de Palpalá, llega a su etapa final tras una destacada participación de niños y el permanente acompañamiento de sus familias a lo largo de todo enero, mes en el que las vacaciones de verano se viven a flor de piel.

Desde el municipio destacaron que todas las propuestas recreativas y deportivas que se concretaron en distintos espacios de la ciudad, ofrecieron una alternativa gratuita de contención, recreación y disfrute para las infancias en medio de un contexto económico difícil que no permite a todas las familias salir de viaje o la asistencia a colonias o actividades pagas.

ESTADIO OLÍMPICO | NIÑOS DE TODAS LAS EDAD EN ACTIVIDAD RECREATIVA.

La instructora, Claudia Cejas, resaltó el rol fundamental de las familias: "La familia siempre está acompañando, los papás han estado presentes en todo momento" y destacó el entusiasmo y alegría de los chicos "que siempre llegan temprano a las actividades".

Por último, la instructora recordó que "el cierre oficial del programa está previsto para este miércoles, de 9 a 12, en el estadio Olímpico Municipal. La jornada contará con un show sorpresa preparado especialmente para todos los participantes convocados, incluyendo a quienes asistieron de manera regular tanto en las mañanas como en las tardes".

Descuento en impuestos

El Ejecutivo municipal de Palpalá que encabeza el intendente Rubén Eduardo Rivarola, anunció el inicio de la campaña de Pago Anual Anticipado en la Dirección de Rentas. El mismo tendrá un plazo hasta el 31 de marzo del corriente año en curso y presenta descuentos disponibles según el caso de cada contribuyente. Los impuestos incluidos en la iniciativa comprenden aquellos de carácter inmobiliario, automotor, plataforma y comercial, así como tasas por servicios municipales. De acuerdo con la ordenanza municipal vigente, se otorgan descuentos del 20% y 30% sobre el monto total del pago anual, según la situación del contribuyente.

Para acceder a los beneficios, deben acudir personalmente a la Dirección de Rentas, ubicada en el Centro Cívico del municipio, de lunes a viernes, de 7 a 13. Es necesario presentar la documentación pertinente según el tipo de impuesto. Los pagos se ejecutan de forma inmediata en el momento del trámite. Alfredo Ortega, agente municipal de la Dirección de Rentas, enfatizó sobre “la importancia de la regularización tributaria, ya que los recursos obtenidos son fundamentales para la ejecución de obras públicas, mejoras y mantenimiento en todo el ejido municipal, especialmente en el contexto de recortes de ingresos a nivel nacional”, cerró.