50% de descuento para la clase pasiva en recolección de residuo

Otro de las bonificaciones que otorga el Plan de Pago Anticipado 2026 de tributos de la comuna capitalina beneficia a la clase pasiva, que goza de un 50 por descuento en la Tasa de Recolección de Residuos en la vía publica. Asimismo, el resto de los contribuyentes podrá obtener descuentos de hasta el 40% en el Impuesto Automotor y otras tasas municipales, facilitando así el cumplimiento de las obligaciones tributarias con un ahorro significativo para la economía familiar.

En ese sentido, la Dirección de Rentas recordó que en el presente año se incorporó un beneficio del 50% de descuento para jubilados, inexistente en períodos anteriores, que regirá hasta el 6 de marzo, en lo que hace a la Tasa de Recolección de Residuos.

Los requisitos para acceder a este importante descuento son: contar con una única propiedad, presentar certificado de residencia y convivencia, constancia de jubilación o recibo de haberes. Los interesados deben acercarse a las oficinas de Rentas, ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1.328, donde se analiza cada situación para su carga en el sistema. Este beneficio se aplica exclusivamente a la tasa de Recolección de Residuos, se recalcó.

Sobre los alcances del Plan, contempla importantes descuentos, entre ellos un 30% en el Impuesto Automotor y un 20% en la tasa de Recolección de Residuos para el resto de los contribuyentes. A estos beneficios se suma un 10% adicional para los contribuyentes que accedan al beneficio de "Buen Contribuyente", es decir, aquellos que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones. Asimismo, se agrega un 5% extra para quienes realicen el pago a través del sitio web oficial: rentasmunijujuy.gov.ar.

Además, se informó que los contribuyentes podrán abonar sus impuestos y tasas mediante tarjetas de crédito, con financiación disponible en hasta seis cuotas sin interés con Banco Macro, y hasta cinco cuotas con Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario.

Asimismo, hay varios lugares para el pago presencial de los tributos, los cuales figuran en la web oficial del municipio.