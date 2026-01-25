Hoy cierra Sentí Palpalá con temática carnavalera

Hoy será el gran cierre de la edición Sentí Palpalá - Verano 2026. El evento que lleva adelante la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, se concretará a partir de las 18 en el predio de Las Aguas Danzantes, con temática carnavalera y contará con una propuesta de ecocanje para fomentar el reciclaje y el cuidado del medioambiente.

El evento que lleva adelante la Municipalidad de Palpalá, culmina con música en vivo, emprendedores y artesanos locales, y un espacio de reciclaje con premios para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. La entrada es libre y gratuita tanto para vecinos como para turistas.

En este marco, desde el municipio local, destacaron que el encuentro, busca reunir a toda la familia, en una tarde a pura música y baile, anticipando el carnaval 2026 que dará inicio con los desentierros de las distintas agrupaciones carnestolendas y los tradicionales corsos sobre avenida Martijena.

Esta jornada, contará con presentaciones de grupos musicales como Marka Supay, Jasy Memby, Samira y Jallu's, además de la participación de algunas comparsas que mostrarán parte de sus coreografías para el carnaval; y como en cada evento también estarán presentes los emprendedores y artesanos locales.

Desde el municipio se invita a los asistentes a llevar mesitas, reposeras y elementos típicos del carnaval como rey momo o talco para disfrutar de la alegría del festejo en familia.

Un ecocanje sustentable

Como propuesta especial, se implementará un ecocanje donde se recibirán materiales secos reciclables como botellas de plástico, cartón, papel y latas de cerveza, entre otros. A cambio, se entregarán vasos de vidrio y otros productos sustentables. La iniciativa, impulsada por la gestión municipal, busca concientizar sobre la importancia de no generar basurales en los espacios de eventos masivos. El punto de recolección contará con gazebo, cartelería y banner identificatorio.