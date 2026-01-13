En Humahuaca se ubicarán 67 cámaras de seguridad

Comenzaron en Humahuaca las reuniones técnicas para la ejecución del proyecto de instalación de 67 cámaras de próxima generación, en sectores estratégicos del ejido municipal, según un mapa del delito elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Esta semana desde la capital jujeña se transportarán los postes que el municipio (respetando un protocolo) ubicará en sectores predeterminados, generalmente donde se ubican edificios y espacios públicos, sectores de masiva transitabilidad, centros comerciales, puntos de atracción turística, y otros.

Con esa misión, ayer la intendenta humahuaqueña Karina Paniagua se reunió con Valeria Mendoza, presidente de Jujuy Digital Sapem, para avanzar en lo previsto e inmediatamente iniciar las obras para su ubicación y en marzo, a más tardar, estén en plena actividad las cámaras de seguridad.

Las 65 unidades se diferencian en tres categorías: una es la PTZ 4K UHD que permite la identificación de patentes, la segunda son domos especiales que posibilitan la individualización de rostros de las personas, y la tercera es un modelo con IA (al igual que las anteriores) que permite elaborar patrones del delito y aplicar tareas preventivas para brindar mayor seguridad pública.

Durante la reunión donde también estuvo el secretario de Gobierno municipal, Santos Corimayo, y el suboficial principal Mario Tintilay del Ministerio de Seguridad, se acordó iniciar de esta manera la extensión de la red de fibra óptica y el montaje de las 67 cámaras para el ejido municipal que por su alta tecnología facilita el reconocimiento facial, de vestimenta y vehículos.

Asimismo en el encuentro se alinearon todas las tareas técnicas para dar inicio a la obra. Esta semana se trasladarán los postes para su instalación a cargo del municipio. Se prevé que a fines de enero o principio de febrero se realicen los despliegues y montajes para tener lo más pronto posible las cámaras en operatividad.

La seguridad pública es uno de los desafíos principales que la intendente Paniagua afronta en su gestión. El interés que destina a esa cuestión se equipara a otros temas esenciales para la comunidad, debido al permanente incremento de hechos delictivos cada vez más complejos y territorialmente arraigados.

También se instalarán las mismas cámaras en Tilcara, Maimará y Purmamarca.