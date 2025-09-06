Laicos capitalinos peregrinarán desde la Catedral

Las parroquias capitalinas peregrinarán mañana desde el atrio de la Catedral Basílica, junto a la imagen de la Patrona de Jujuy, para participar del Jubileo de los Laicos en Río Blanco. Bajo el lema "Caminemos juntos hacia la Puerta Santa, en comunión y esperanza" se congregarán desde las 6.30 y partirán a las 7.

El párroco del Santísimo Salvador, Manuel Alfaro, resaltó que será como en los domingos de octubre, con el mismo recorrido: por San Martín, cementerio El Salvador y avenida Párroco Marshke hasta el final, donde tomarán la ruta provincial 1. Rezarán, cantarán y meditarán acompañados de los servidores, personal de Tránsito, de la Policía, Policía Turística y Same.

En la rotonda de entrada al pueblo de Río Blanco se unirán con el resto de las comunidades del interior y laicos en general para recorrer el camino hasta el santuario, donde entrarán por la Puerta Santa y tras el desayuno, rezarán el Rosario y a las 11 será la misa presidida por el obispo Daniel Fernández.

Solicitan usar ropa cómoda, gorra, llevar agua, una taza para recibir el desayuno y tiras de tela con los colores del logo del Jubileo. Habrá sacerdotes para confesarse.

El padre Manuel informó que en la capilla del Huerto mañana sólo habrá misas a las 8 y a las 20.

Jornada por Carlo

La Juntada de Acutis "La aventura de la santidad" se hará mañana, de 13 a 17, en el Colegio Fasta "San Alberto Magno" de Río Blanco. Piden llevar comida a la canasta y set matero. Es el día de la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati.