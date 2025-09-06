¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
6 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda Estudiantil 2025
Situación económica
Secretaría de Energía de Jujuy
violento ataque
violento ataque
Barrio Malvinas
Senda Hachada
El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Elecciones 2025
Onda Estudiantil 2025
Situación económica
Secretaría de Energía de Jujuy
violento ataque
violento ataque
Barrio Malvinas
Senda Hachada
El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Elecciones 2025

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
Parroquias capitalinas peregrinarán

Laicos capitalinos peregrinarán desde la Catedral

Partirán mañana a las 7 hacia Río Blanco para vivir su Jubileo.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 00:00

Las parroquias capitalinas peregrinarán mañana desde el atrio de la Catedral Basílica, junto a la imagen de la Patrona de Jujuy, para participar del Jubileo de los Laicos en Río Blanco. Bajo el lema "Caminemos juntos hacia la Puerta Santa, en comunión y esperanza" se congregarán desde las 6.30 y partirán a las 7.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Las parroquias capitalinas peregrinarán mañana desde el atrio de la Catedral Basílica, junto a la imagen de la Patrona de Jujuy, para participar del Jubileo de los Laicos en Río Blanco. Bajo el lema "Caminemos juntos hacia la Puerta Santa, en comunión y esperanza" se congregarán desde las 6.30 y partirán a las 7.

El párroco del Santísimo Salvador, Manuel Alfaro, resaltó que será como en los domingos de octubre, con el mismo recorrido: por San Martín, cementerio El Salvador y avenida Párroco Marshke hasta el final, donde tomarán la ruta provincial 1. Rezarán, cantarán y meditarán acompañados de los servidores, personal de Tránsito, de la Policía, Policía Turística y Same.

En la rotonda de entrada al pueblo de Río Blanco se unirán con el resto de las comunidades del interior y laicos en general para recorrer el camino hasta el santuario, donde entrarán por la Puerta Santa y tras el desayuno, rezarán el Rosario y a las 11 será la misa presidida por el obispo Daniel Fernández.

Solicitan usar ropa cómoda, gorra, llevar agua, una taza para recibir el desayuno y tiras de tela con los colores del logo del Jubileo. Habrá sacerdotes para confesarse.

El padre Manuel informó que en la capilla del Huerto mañana sólo habrá misas a las 8 y a las 20.

Jornada por Carlo

La Juntada de Acutis "La aventura de la santidad" se hará mañana, de 13 a 17, en el Colegio Fasta "San Alberto Magno" de Río Blanco. Piden llevar comida a la canasta y set matero. Es el día de la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD