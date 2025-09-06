¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

7 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Libertador

Honras al Señor y la Virgen del Milagro en Libertador

El sábado 13 y el lunes 15 de septiembre las fiestas centrales se vivirán con la procesión desde las 18 y la santa misa a las 20.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 00:00
PATRONOS PEREGRINOS | RECORREN DISTINTAS INSTITUCIONES DE LIBERTADOR DURANTE LA NOVENA.

La fe de los jujeños en el Señor y la Virgen del Milagro se palpita este mes. En Libertador la parroquia bajo su tutela está compartiendo a las 7.30 el Rosario de la Aurora, a las 19 novena y Rosario, y a las 20 la misa.

Hoy con el lema "La esperanza que promueve la paz" están invitados los barrios 17 de Agosto y Santa Rita; cuerpos policiales y la capilla del Divino Niño. Orarán por la paz de la patria y se bendecirá el pan.

Mañana -"El entusiasmo de la vida"- participarán los barrios 9 de Febrero, San Cayetano y Eva Perón; la Escuela Nº 112 "Coronel Dorrego" y el Secundario Nº 47 "Dr René Favaloro". Se rezará por niños, adolescentes y jóvenes; y se bendecirán a embarazadas y bebés.

El martes -"La manifestación de esperanza, frente a los que sufren"- están invitados los barrios Papelero y San Roque, bomberos voluntarios y de la Policía. Se rezará por las familias, especialmente las que sufren y bendecirán las cruces.

El miércoles 10 -"La misión de la esperanza"- convocan a los barrios 14 de Diciembre, Ricardo Balbín y San Martín; CCC; Ballet "Luna Jujeña" y el Ballet del Centro de Jubilados. Rezarán por los gobernantes y bendecirán el agua.

El 11 -"El sentido de la felicidad plena"- están invitados los barrios Parque Industrial y "Dr Aredez" y el IES Nº 7 Populorum Progressio - Intela. Se rogará por todos los docentes y se bendecirán las biblias.

Y el 12 los barrios invitados son Triángulo y Tupac Amaru; escuelitas de fútbol y la Escuela Municipal. Orarán por todas las madres y padres de la Catequesis y bendecirán las imágenes de la Virgen y santos.

El 13 será la fiesta en honor a la Virgen del Milagro con procesión a las 18 y a las 20 misa presidida por monseñor Daniel Fernández. El 14 a las 17 habrá kermés familiar; a las 20 misa y a las 21 cantata. Y el lunes 15 la fiesta del Señor del Milagro con procesión a las 18 y misa a las 20. (Eugenia Sueldo)

Basílica franciscana

Con el lema “Señor y Virgen del Milagro. Camino del encuentro y la esperanza”, en la basílica San Francisco comenzó el rezo de la novena diariamente a las 7 y a las 19; con misa a las 20. La comunidad franciscana invitó a participar hasta el 14 de este mes. La fiesta del 15 de septiembre se vivirá con la procesión a las 18, Pacto de Fidelidad en el atrio, canto del Himno Nacional y santa misa en el templo.

Capilla capitalina

En la capilla Señor de la Cruz del barrio capitalino San Francisco de Álava el jueves se abrió la Puerta Santa y el viernes inició la novena. Hoy el lema será “La paciencia que anima la esperanza”; se rezará por los jóvenes y adolescentes. A las 17.45 habrá adoración al Santísimo y a las 18.30 misa con el signo del sembrador y la semilla; se bendecirán las macetas con plantas. El resto de los días misa a las 21.

