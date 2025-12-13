Pequeños pasos cerró cursos en Tilcara

Con la presencia de Yesica Avejera, directora nacional de oficios de la fundación Pequeños pasos, en el Hotel de Turismo Tilcara de esa comuna, se efectuó el acto de entrega de certificados a los asistentes a los cursos de capacitación en Peluquería, Atención al cliente, Sommelier y Servicio de mucama.

Con Avejera estuvo la intendente de Tilcara, Sonia Pérez, y Ana Ponce, coordinadora de la sede de oficios Tilcara; también las docentes Sandra Vilca (Peluquería), Ana María Chapor (Atención al cliente) y Laura Páez (Sommelier), quienes impartieron clases a aproximadamente 50 alumnos entre jóvenes y adultos.

DIRECTIVAS | YESICA AVEJERA Y ANA PONCE CON LA INTENDENTE SONIA PÉREZ

"Estamos muy agradecidos por la cantidad de alumnos este año, en esta oportunidad apostamos a profesiones nuevas que no se habían impartido antes, que nos sorprendió la convocatoria y en particular de jóvenes que era un público que nos constaba llegar, y este año sucedió todo lo contrario", señaló la directora nacional.

Para este ciclo "apuntamos a la actividad turística sabiendo que Tilcara creció exponencialmente hacia el turismo, entonces había que ir por ese lado. Cualquier tilcareño que quiera trabajar en el turismo lo puede hacer con herramientas aprendidas en nuestros cursos".

DOCENTES | SANDRA VILCA, ANA MARÍA CHAPOR Y LAURA PÁEZ.

La ong posee sedes en diferentes provincias del país, en el NOA únicamente en Salta, Tucumán y en Jujuy. "Cada vez que recorro las provincias siempre solicitó que asuman ese compromiso de aprovechar el lugar máximo. Los asistentes adquieren una excelente capacitación, además el dictado es gratuito", afirmó.

Por último agradeció la colaboración de Pérez para el dictado, quien en la oportunidad renovó el respaldo para el próximo año.