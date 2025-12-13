21°
Palma Sola

Nuevo gabinete palmasoleño

"Palma Sola está de pie y en pleno desarrollo con trabajo", dijo.

Sabado, 13 de diciembre de 2025 00:00
Asunción | Baquera toma juramento a Odilón Mendoza.

Al iniciar la segunda etapa de su gestión municipal, el intendente de Palma Sola, Francisco Baquera, produjo una modificación en su gabinete con el propósito de revitalizar su proyecto político e institucional con hombres y mujeres de confianza y compromiso social.

En el CIC del barrio Santa Rita el Ejecutivo municipal conformó el nuevo gabinete municipal para el período 2025-2027 con funcionarios que asumirán su responsabilidad. Los elegidos prestaron juramento al frente de secretarías y direcciones, de quienes destacó el compromiso de trabajar con responsabilidad, cercanía y dedicación en beneficio de la comunidad de Palma Sola.

Asumieron como secretario de Gobierno y Gestión municipal, Odilón Mendoza; y en las secretarías de Hacienda y Finanzas, de Obras y Servicios Públicos y de Desarrollo Humano, Silvia Gadys Ordoñez Tapia, Carlos Rueda Fernández y Aixa María Royo, respectivamente.

En las direcciones de Turismo y de Cultura, Nahir Cazón Salinas y Alejandro Ortíz; y al frente de la Coordinación General de Intendencia, Raúl Peralta. Los nombrados "se encaminarán en el trabajo de seguir avanzando proseguir con la construcción de Palma Sola", señaló Baquera.

Al acto de asunción asistieron autoridades del Concejo Deliberante, vecinos, directivos de instituciones e invitados, acompañando a los flamantes funcionarios quienes asumieron públicamente el compromiso de trabajar por el pueblo y sus habitantes, como lo viene haciendo el intendente Baquera.

 

