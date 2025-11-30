Destacan a municipales

Como parte de las actividades por la celebración del Día del empleado municipal, el pasado 8, personal que cumplió 25 años de servicio y alcanzó su jubilación en el municipio de El Carmen, fueron reconocidos por el intendente Víctor González.

Durante un acto protocolar en la plaza central de esa comuna, el Ejecutivo municipal acompañado de autoridades legislativas y miembros de su Gabinete, destacó el servicio brindado a la ciudadanía desde su lugar de trabajo.

Los empleados Gerardo Sánchez, Raúl Chavarría, Inés Quispe, Claudia Catorcino, Roque Barrios, Elsa Sánchez, Blanca Zambrano, Héctor Portal y Estela Mendieta, quienes alcanzaron los 25 años de servicio, recibieron medallas en reconocimiento.

El listado del personal que se jubila lo integran: Germán Cruz, Lucio Zalazar, Juana Condorí, Ana Tejerina, Gladis Gutiérrez, Herminda Quispe, Rosa Perales, Mario Tolaba y Nelda Ajaya.

El Ejecutivo municipal elogió y agradeció a cada uno de los nombrados que concurrieron acompañados de sus familias, y ponderó que en todo sus años como servidores públicos realizaron un gran aporte a la comunidad a través de su trabajo cotidiano.

Además afirmó que estaba muy orgulloso de cada uno de los que cumplieron 25 años y a quienes se jubilaron les deseó un merecido descanso disfrutándolo con salud, bienestar y junto a su familia.