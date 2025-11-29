Muestra rural de Santuario

En la finca de Jorge Cruz y Carmen Ciares se desarrollará la muestra productiva en la cual intervendrán ganaderos de la zona exhibiendo los mejores ejemplares de camélidos, ovinos y bovinos.

Durante la exposición que se extenderá hasta las 19, el público podrá participar y observar diversas actividades relacionadas a la actividad: jura de razas, dinámicas de campo y charlas-debate sobre el sector. Habrá stands de expositores y donde se podrá degustar exquisiteces de la gastronomía regional.

La Comisión Agroganadera de Abra Pampa tomó la iniciativa de organizar la muestra con el apoyo institucional de la Secretaría de Desarrollo Rural de la municipalidad a cargo de Walter Vilte y el Inta Abra Pampa.

Se prevé también que artesanos tejedores expongan sus creaciones tejidas, productores agrícolas andinos comercialicen sus variados productos, y asimismo que ganaderos de la zona rural ofrezcan diversos cortes de carnes a buen precio.

Los responsables de la organización convocaron a familias y público en general a participar de esta fiesta de la ruralidad y el trabajo de la comunidad puneña.