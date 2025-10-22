Eulogia Torres fue elegida reina de las mamás tilcareñas

Al celebrarse el pasado domingo el Día de la Madre, el municipio de Tilcara organizó una celebración donde eligió a la reina de las mamás tilcareñas, resultando la elegida Eulogia Torres, vecina del barrio Villa Florida.

Princesa primera se nombró a Olivia Villaméndez (del sector barrial El cardonal) y como princesa segunda fue elegida Beatriz Coria (de la localidad de Juella), quienes recibieron las felicitaciones de las autoridades municipales y del público.

La intendente Sonia Pérez saludó a las elegidas junto a miembros de su Gabinete municipal y las premió con regalos, las nombradas agradecieron el gesto del municipio y expresaron su felicidad por la atención recibida durante el acto eleccionario.

Después de la elección, las mamás asistentes a la celebración bailaron con el acompañamiento de conjuntos bailanteros divirtiéndose hasta el anochecer y a la vez confraternizando y socializando como vecinas del pueblo.

Públicamente Pérez hizo llegar un cálido abrazo a todas las madres de la ciudad y de las zonas aledañas deseándole un feliz día junto a su familia y sus seres queridos.

Señaló en esa oportunidad que el mejor homenaje que podían hacerle por quienes aún las tienen, es amarla con la ternura y la devoción más pura del hijo agradecido.

"La mamá es un ser humano increíble, una persona que es capaz de entregar hasta su propia vida con tal de no vernos sufrir, es ese ángel que nos cuida y vela por nuestro bienestar", agregó Pérez.

El festejo continuó con César y su grupo felicidad en el cierre de campaña del Frente Jujuy Crece.