°
14 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Paro docente
alto comedero
PERICO
Fiesta Patronal
convenio
dengue
Volcán
Crédito prendario
PRIMERA NACIONAL
patrullaje
Paro docente
alto comedero
PERICO
Fiesta Patronal
convenio
dengue
Volcán
Crédito prendario
PRIMERA NACIONAL
patrullaje

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1405.00

3884873397
PUBLICIDAD
TRANSITO

Restricción vehicular por obras en Hipólito Yrigoyen

A partir de hoy y se mantendrá hasta la finalización del trabajo.

Martes, 14 de octubre de 2025 00:00
RESTRICCIÓN VEHICULAR | HOY INICIA OBRA SOBRE TRAMO DE AVENIDA YRIGOYEN.

Debido a la ejecución de obras de repavimentación en la avenida Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre las calles Junín y Rondeau, se implementará una restricción del tránsito vehicular a media calzada a partir de hoy y hasta la finalización de los trabajos.

Así lo informó la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, quienes además solicitan a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones del personal de Tránsito apostado en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar el normal desarrollo de las tareas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD