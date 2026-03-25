Empleados con cobertura en accidentes de trabajo

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) subscribió un convenio con la Municipalidad de Puesto Viejo para que trabajadores de ese municipio cuenten con cobertura en accidente de trabajo.

El convenio fue firmado por el vocal primero de la obra social provincial, Ezequiel Vega, y el intendente de Puesto Viejo, Marcelo López, acompañado por el secretario de Gobierno, Roberto Ramos.

"Este convenio permitirá que la Municipalidad de Puesto Viejo resguarde a sus trabajadores que cumplen distintas funciones, sobre todo en los servicios que brinda ese municipio", comentó el vocal Vega.

Vega aclaró que Puesto Viejo tiene una extensa distribución territorial en sus actividades y la mayoría de su personal está cumpliendo funciones al servicio de la población.

"Esa es la preocupación de los organismos del Estado, para que los trabajadores cuenten con una cobertura ante cualquier eventualidad, como medida de prevención", apuntó.

Por su parte el intendente López aseguró que este convenio implica la seguridad de los trabajadores municipales. "La idea es seguir trabajando en conjunto con el ISJ, para brindar este tipo de cobertura y contar con este tipo de seguro, es muy importante al trabajo diario de nuestra gente".

"Tenemos el propósito de seguir incrementando en la protección del trabajador de Puesto Viejo, darle la oportunidad de tener un seguro que le permita cubrir el desempeño de sus tareas. Vamos a seguir trabajando en conjunto con el Instituto de Seguros de Jujuy para resolver otra situación que tenga el trabajador municipal", finalizó.