Publicarán 3 millones de páginas de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este viernes que hará públicos alrededor de tres millones de páginas y miles de archivos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, incluido un conjunto de más de 180 mil imágenes que no serán sometidas a censura.

El anuncio fue realizado en Washington por Todd Blanche, fiscal general adjunto, quien explicó que esta nueva liberación de documentos forma parte del cumplimiento de una ley federal que ordena transparentar toda la información relacionada con el fallecido financiero.

De acuerdo con las autoridades, la publicación busca garantizar el acceso público a los expedientes del caso Epstein, quien fue acusado de cometer delitos sexuales contra menores y de encabezar una red de tráfico sexual. El empresario, que mantenía vínculos con diversas figuras políticas y del ámbito empresarial, murió en 2019 dentro de una prisión federal mientras enfrentaba un proceso judicial por cargos más graves.

Blanche señaló que esta acción responde a un mandato del Congreso con el objetivo de que la ciudadanía conozca a fondo los hechos y el alcance de los crímenes atribuidos a Epstein.