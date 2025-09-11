Netanyahu advierte que países que acojan a Hamás podrían ser los próximos objetivos de Israel

Los países que acojan a los líderes de Hamás u otros grupos considerados por Israel como enemigos podrían convertirse ellos mismos en objetivos si no actúan en contra de estos grupos, advirtió hoy el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, un día después del ataque israelí contra Doha que generó una inmediata y amplia condena internacional.

"Le digo a Qatar y a todas las naciones que acogen a terroristas, o los expulsan o los presentan ante la justicia... porque si ustedes no lo hacen, lo haremos nosotros", dijo Netanyahu en una declaración por video.

Israel no dio a conocer detalles sobre el resultado de sus ataques aéreos del martes en Doha contra un edificio utilizado por importantes funcionarios de Hamás. Las autoridades israelíes describieron los ataques como un intento por asesinar a líderes del grupo que fueron "directamente responsables" del ataque del 7 de octubre de 2023 que dejó cerca de 1.200 personas muertas.

Hamás dijo el martes que el ataque ocurrió mientras su delegación discutía una nueva propuesta de cese al fuego presentada por Washington. De acuerdo con el grupo, el equipo negociador sobrevivió, pero otras seis personas murieron.

Qatar prometió adoptar un enfoque "integral" para responder al ataque israelí y disuadir futuros ataques y señaló que el país no tolerará ninguna violación a su soberanía.