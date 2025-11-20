Continúa la búsqueda del adolescente argentino desaparecido en el mar de Chile

La búsqueda del adolescente argentino que desapareció tras meterse al mar en Chile con sus primos y hermanos continúa este jueves con un gran operativo por parte de la Armada de dicho país. Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, fue visto por última vez el lunes 17 de noviembre en la zona de playa Cuatro Esquinas.

Aunque las autoridades siguen abocadas a los diversos procedimientos, que abarcan desde Playa Blanca hasta la caleta de Peñuelas, sostienen que todo depende de las condiciones meteorológicas, destaca el medio El Día de Chile.

Daniel Sarzosa, capitán de Puerto de Coquimbo, explicó que por el momento no cuentas con “resultados ni indicios que permitan dar con la persona desaparecida”, por lo que se espera que se incluyan motos acuáticas y un robot a los operativos.

Por su parte, Javier Godoy, delegado municipal de la Avenida del Mar, remarcó: “Desde el municipio contamos entre 35 y 40 funcionarios. Si a eso sumamos el apoyo de Coquimbo, el grupo COSAR y otros equipos voluntarios, hay más de 100 personas participando en el operativo”.

Las primeras revelaciones del caso destacan que días atrás Iturriaga, que vive desde hace años en Chile con su familia, recibió la visita de sus primos, por lo que el lunes por la tarde fue con ellos y sus otros hermanos a la playa.

Los vecinos indican que se trata de una zona peligrosa y que casi todo el año tiene bandera roja, prohibido bañarse, por las fuertes corrientes. Aun así, los jóvenes desestimaron la advertencia y se metieron al agua.

"Me saqué la ropa, andaba con short y me fui a salvarlo. Avanzo unos 10 metros y veo al primer niño que tenía como 15 años, que estaba tragando agua. Hago que se relaje, lo pesco, lo saco un poco a donde se pueda parar y le digo 'sale para afuera, voy por tus hermanos'", recordó Francisco Boldo, el albañil que rescató a los chicos en diálogo con el medio local Meganoticias.