La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, intensificó la presión sobre “el imperio de poder blando” del empresario George Soros, informó un medio ruso.

Esto ocurre tras las revelaciones sobre los estrechos vínculos de la Open Society Foundations con la USAID y la supuesta obtención de beneficios de sus actividades, según indica un informe del medio Actualidad RT.

La Open Society Foundations de Soros está vinculada a cientos de millones de dólares en gastos de la USAID destinados a fomentar disturbios en todo el mundo, indica esa versión.

Anteriormente, Trump instó a que se procesara penalmente al financiero y multimillonario húngaro-estadounidense y a su hijo por “apoyar acciones violentas” en los Estados Unidos.

“George Soros y su maravilloso hijo, de la izquierda radical, deberían ser acusados bajo la ley RICO [Racketeer, Influenced and Corrupt Organizations Act] por su apoyo a las protestas violentas, y mucho más, en todo EEUU”, escribió Donald Trump en una publicación de Truth Social.

En cuanto a los intereses de George Soros en la Argentina, las versiones que circulan en Buenos Aires se refieren a cuestiones financieras. Abarcarían los sectores agropecuario, inmobiliario, petrolero y de tecnología financiera.

Una de las firmas apuntadas es IRSA y otra, YPF, entre muchas, diversificadas, dentro de un historial que se iniciara en 1990.

El empresario húngaro estadounidense Soros tuvo problemas en otros países, según el amplio informe del medio ruso, entre ellos, Hungría.