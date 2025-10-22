Francia: otro robo en un museo

Un nuevo robo fue perpetrado en un museo de Francia, tras el golpe en el Louvre, informaron medios internacionales.

Según el sitio Actualidad RT, las autoridades municipales de Langres, en el departamento de Alto Marne, se descubrió la desaparición de parte del tesoro numismático expuesto en el museo Maison des Lumières, dedicado al filósofo, escritor y crítico de arte francés Denis Diderot.

Los ladrones habrían ingresado por la puerta principal del museo, se dirigieron a la vitrina del tesoro, la destrozaron y se llevaron “un conjunto de monedas de plata y oro” que datan de los siglos XVIII y XIX.

Las autoridades detallaron que la puerta fue forzada, sin embargo, destacan que las secuencias de los actos sugieren que los delincuentes conocían las instalaciones y habían planeado selectivamente la operación, en la que solo robaron unas pocas monedas, sin afectar a otras obras u objetos.