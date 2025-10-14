"Por fin tenemos paz", manifestó Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la firma de un acuerdo con los líderes de Egipto, Qatar y Turquía para garantizar la implementación del acuerdo de paz que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años. "Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio", expuso Trump tras la ceremonia de rúbrica llevada a cabo en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, en una cumbre centrada en el conflicto palestino-israelí y sus consecuencias humanitarias.

La jornada culminó con la suscripción conjunta de una declaración formal para facilitar el cese de hostilidades y abrir paso a una negociación política entre las partes enfrentadas en Gaza.

"Juntos hemos logrado lo que todos decían que era imposible", subrayó Trump.

El mandatario estadounidense dirigió su discurso a los líderes internacionales asistentes y resaltó el carácter histórico del pacto para la región.

Junto a Trump, el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi, el emir de Qatar y el presidente de Turquía firmaron el documento en calidad de garantes. El texto incluye la supervisión conjunta de la tregua, un esquema para el intercambio de rehenes y presos palestinos y la reactivación de canales diplomáticos en busca de un acuerdo global para el enclave.

En la misma cumbre, Al Sisi detalló los próximos pasos tras la entrada en vigor del alto el fuego.

"Egipto trabajará con Estados Unidos en coordinación con socios en los próximos días para sentar las bases de la reconstrucción de la Franja (de Gaza) y tenemos la intención de organizar una conferencia sobre recuperación inicial, reconstrucción y desarrollo", anunció el mandatario egipcio ante la prensa internacional.

En su intervención posterior al discurso de Abdel Fattah al Sisi, Trump declaró: "Este es el día en que personas de toda la región y del mundo han estado trabajando, esforzándose, esperando y rezando, pues han logrado cosas durante el último mes que considero realmente impensables".

"Nadie pensó que esto pudiera suceder con el acuerdo histórico que acabamos de firmar. Esas oraciones de millones finalmente han sido escuchadas", añadió Trump.

El mandatario estadounidense también describió el alcance de la ayuda humanitaria tras la firma del acuerdo.

"Tras años de sufrimiento y derramamiento de sangre, la guerra en Gaza ha terminado. La ayuda humanitaria está llegando a raudales, incluyendo cientos de camiones cargados de alimentos, equipo médico y otros suministros, gran parte de los cuales han sido pagados por las personas presentes en esta sala", dijo.