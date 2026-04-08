¿Por qué no podés dejar de ver las Fruti-Novelas?

Las novelas cortas y fruti-novelas, novelas sobre frutas hechas con inteligencia artificial, están en tendencia en diversas redes sociales como TikTok, Instagram y Youtube.

Expertas en psicología y marketing explican que este contenido triunfa debido a su formato de consumo inmediato y su capacidad para retener la atención mediante el absurdo y la sátira.

Las expertas concluyen que el éxito de estas animaciones refleja una búsqueda de entretenimiento en una sociedad marcada por la inmediatez digital. Se trata de producciones digitales creadas con IA que dotan de rasgos antropomórficos y voces dramáticas a peras, manzanas y uvas.

En estas producciones cargadas de dramatismo, pero con una particularidad: carecen de lógica narrativa. Las tramas suelen ser absurdas, con diálogos mal pronunciados, cambios de forma inesperados y situaciones incoherentes, como infidelidades entre frutas o “hijos” entre especies distintas.

Lejos de ser un defecto, ese sinsentido es justamente lo que impulsa su viralización. Se trata de contenidos breves, repetitivos y diseñados para captar la atención en pocos segundos, lo que los convierte en altamente consumibles para usuarios de todas las edades.

Sin embargo, el fenómeno comenzó a generar preocupación, especialmente cuando el público es infantil. Estas producciones se inscriben dentro de una tendencia más amplia conocida como brain rot, caracterizada por videos caóticos, estímulos constantes y ausencia de contenido educativo o narrativo.

Dentro de esta corriente también se incluyen audios virales repetitivos y personajes surrealistas como Ballerina Cappuchina, que apelan a lo absurdo como principal atractivo.

Especialistas advierten que el consumo excesivo de este tipo de contenidos puede tener efectos negativos, como dificultades para mantener la atención, menor capacidad de comprensión y una creciente dependencia a estímulos rápidos y simples. En adultos, esto puede derivar en fatiga mental, mientras que en niños —cuyo cerebro aún está en desarrollo— el impacto podría ser mayor.

“El cerebro aprende de lo que consume”, señalan expertos, quienes alertan que la exposición prolongada a estímulos incoherentes y sin estructura puede influir en la forma en que los más jóvenes procesan la información.

Aunque las “fruti novelas” parecen una moda pasajera, el debate sobre su impacto en la salud mental y el desarrollo cognitivo ya está instalado.

Como empezó

Sus videos empezaron a circular a inicios de marzo de 2026 y, en poco tiempo, acumularon cientos de miles de reproducciones.

A partir de ese momento, otros creadores retomaron la idea, reutilizaron audios y comenzaron a desarrollar sus propias historias, lo que detonó el crecimiento acelerado de la tendencia.

El éxito del formato fruti-novelas radica en su facilidad de consumo: son videos breves, con historias directas y un alto nivel de dramatismo.

Las tramas suelen centrarse en conflictos como infidelidades, celos o rupturas amorosas, pero con un giro distintivo, pues, como se mencionó, las y los protagonistas son frutas con nombres creativos y personalidades bien definidas.

Uno de los casos más conocidos es el de Bananildo, quien descubre que su esposa Perita lo engaña con Aguacatino, su entrenador.

A partir de ahí, la historia se desarrolla con conflictos, revelaciones y nuevos romances que mantienen a la audiencia a la espera del siguiente capítulo.