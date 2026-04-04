Se recibió mientras vencía al cáncer

Ivana, técnica en diagnóstico por imágenes y ahora médica, logró un hito doblemente inspirador en la provincia de Santa Fe: cursó el tramo final de su carrera mientras atravesaba un tratamiento oncológico por cáncer de mama. En un lapso de pocos días, la joven rindió su última materia en febrero y finalizó sus sesiones de quimioterapia en marzo, transformando el dolor en un motor de superación.

El diagnóstico y el inicio de la lucha

La historia comenzó en octubre de 2024, cuando Ivana detectó un nódulo en su mama. Pese a que los primeros estudios por imágenes sugerían una lesión benigna, su formación como técnica radióloga y sus conocimientos como estudiante de medicina la impulsaron a mantener un seguimiento estricto.

En 2025, ante nuevas manifestaciones clínicas, consultó con el mastólogo Gonzalo Tabares, quien tras una biopsia confirmó el diagnóstico de cáncer de mama entre julio y agosto de ese año. En septiembre, Ivana inició un esquema de quimioterapia que se extendió durante seis meses.

La medicina como refugio y meta

Lejos de detener sus proyectos, la joven decidió que la enfermedad no ocuparía el primer lugar en su vida. "Para mí el cáncer nunca estuvo en primer lugar, siempre estuvo en segundo o tercer lugar", afirmó Ivana. Bajo esa premisa, continuó con sus estudios en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y mantuvo sus rutinas de entrenamiento físico de fuerza.

El esfuerzo académico dio sus frutos en febrero de 2026, cuando rindió con éxito su última asignatura. Semanas después, las puertas de un reconocido sanatorio del centro de Rosario se abrieron para verla salir no solo con el título bajo el brazo, sino con el cartel que anunciaba su última quimioterapia.