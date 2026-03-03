Aumentan las tarifas para tramitar el DNI y pasaporte

El director del Registro Civil de Jujuy informó los nuevos valores determinados por Nación y advirtió que se registran demoras críticas en la entrega de documentos.

Según el Ministerio del Interior de la Nación, el nuevo cuadro tarifario del Registro Nacional de las Personas (Renaper) regirá desde este viernes 6 de marzo.

Se trata del segundo incremento en menos de un año, indicó Octavio Rivas director del Registro Civil de la provincia.

En cuanto a los nuevos valores, precisó que el DNI común pasará de $8.000 a $10.000, mientras que el trámite de documento exprés subirá de $18.000 a $20.000.

En cuanto al pasaporte, la gestión del ejemplar común se incrementará de $75.000 a $100.000. En tanto, un pasaporte exprés, que tarda 7 días, de los actuales $150.000 ascenderá hasta los $200.000.

Demora nacional en la entrega de los documentos

Por otra parte, Rivas remarcó: “a esta novedad se suma una demora grave en todo el país en la entrega de DNI, que en algunos casos no llegan desde el mes de noviembre”. En ese sentido, destacó que el Consejo Federal de Registros Civiles efectuó los reclamos pertinentes por los retrasos en las entregas.

Asimismo, sostuvo que el Registro Civil de Jujuy prepara "una denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo de la Nación por los derechos truncados de los ciudadanos". Al respecto, amplió sobre la problemática que "hay chicos que necesitan el DNI para la escuela o adultos mayores que lo requieren para cobrar una pensión". También se genera impacto en materia de salud y de viajes, manifestó.

En cuanto a la respuesta oficial por el retraso, Rivas sostuvo que desde Nación se argumenta que sucede tras la implementación del nuevo formato de DNI.

Finalmente, el funcionario recordó que estas demoras exceden a la provincia, considerando que se trata de trámites nacionales, y valoró que en Jujuy las tasas para los trámites provinciales "se mantuvieron prácticamente estables y dando respuesta a la ciudadano".