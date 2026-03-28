16°
28 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Lady Gaga
Villa Jardín de Reyes
Semana Santa
Donald Trump
El Talar
Medio Oriente
CORSOS 2026
Siniestro Vial
Semana del Niño por Nacer
PTS-Frente de Izquierda
Lady Gaga
Villa Jardín de Reyes
Semana Santa
Donald Trump
El Talar
Medio Oriente
CORSOS 2026
Siniestro Vial
Semana del Niño por Nacer
PTS-Frente de Izquierda

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
FE EN LAS ALTURAS

Postales de fe en Punta Corral

Fieles avanzan día y noche en una de las manifestaciones religiosas más importantes del norte.

Sabado, 28 de marzo de 2026 20:47

Como cada año, miles de peregrinos emprenden el camino hacia Punta Corral en una muestra de fe y devoción a la Virgen.

Con mochilas al hombro, camperas para enfrentar el clima de altura y sombreros para protegerse del sol, los fieles avanzan por los cerros en un recorrido que combina esfuerzo físico y espiritualidad.

A lo largo del trayecto, muchos se apoyan en palos que encuentran en el camino y que utilizan como bastón para afirmar cada paso en la subida.

La peregrinación se realiza tanto de día como de noche, atravesando kilómetros de senderos en medio de paisajes imponentes, donde la compañía de familiares y amigos hace más llevadero el recorrido.

Entre rezos, cantos y momentos de reflexión, cada paso se convierte en una expresión de agradecimiento o pedido, una experiencia que se vive como comunidad.

Punta Corral vuelve a ser escenario de postales cargadas de fe, donde la devoción se refleja en cada peregrino que avanza hacia lo más alto de los cerros.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD